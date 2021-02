Nielsen Racing dévoile ses nouvelles couleurs

Nielsen Racing vient de publier les premières images des nouvelles couleurs de ses deux Ligier JS P320, celles qui prendront part à l’Asian Le Mans et l’European Le Mans Series en 2021.

Pour rappel, l’Asian Le Mans Series démarre ce week-end à Dubai pour deux manches : une samedi, l’autre dimanche. Puis, direction Abu Dhabi le week-end suivant pour deux manches aussi ! Les deux LMP3 seront emmenées par Tony Wells et Colin Noble sur la #7 et par Rodrigo Sales et Matt Bell sur la #8. Pour rappel, Nielsen Racing est le champion LMP3 en titre

Du côté de l’European Le Mans Series, ce sera la quatrième saison de l’équipe britannique. La série doit démarrer mi avril à Barcelone. La liste des engagés sera publiée vendredi…