Nicolas Minassian : “Qui peut refuser de faire Daytona ?”

Avant de retrouver IDEC Sport avec la casquette de directeur sportif, Nicolas Minassian va remettre le casque dans quelques semaines pour disputer les 24 Heures de Daytona. Le Français roulera sur l’ORECA 07/Era Motorsport en compagnie de Kyle Tilley, Ryan Lewis et Dwight Merriman.

Son dernier départ en Floride remonte à 2016 sur la BR01/SMP Racing. C’est d’ailleurs sa monture qui s’était élancée depuis la pole de la catégorie Prototype.

“Cette course n”était pas prévue”, nous a confié Nico Minassian. “Je connais bien Era Motorsport et Kyle Tilley car ils sont spécialisés dans l’historique et roulent en Masters Historic Racing USA. Ils m’ont demandé de courir avec eux à Daytona sachant que je savais que le mois de janvier était assez calme pour moi.”

Minass’ a roulé à Barcelone chez IDEC Sport Racing, l’équipe championne ELMS en titre : “J’ai jamais dit que j’allais prendre ma retraite et je n’ai pas prévu de le dire un jour. Qui peut refuser de faire Daytona ? Avec Era Motorsport, c’est une belle aventure avec des personnes que je connais. Tout est professionnel, le budget est bien calculé. Je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir.”

“Je vais disputer les 24 Heures de Daytona car je sais que cette course me coupe de rien dans mes autres activités”, poursuit le capitaine d’équipage. “IDEC Sport me fait rester dans le bain du LMP2 et le pilotage est toujours un plus.”

Rouler aux Etats-Unis est un vrai plaisir pour l’ancien pilote CART : “J’adore Daytona même si j’ai seulement trois départs à mon actif. La course américaine est vraiment quelque chose d’excitant car elle a su garder le côté course pure. Dans les autres pays, il y a toujours le petit truc qui casse un peu la course. Démarrer l’année à Daytona, c’est quand même quelque chose. Cette épreuve est pleine de stratégie.”

Il sera ensuite temps de retrouver l’Europe et de préparer la saison ELMS : “IDEC Sport sort d’une très belle saison avec le titre. Le binôme avec Fred (Ducastel) a très bien fonctionné. L’équipe a encore fait un pas en avant. La première année, tu mets tout en place avec des hauts et des bas. Je préfère me dire qu’il y a un titre à défendre plutôt que d’aller le décrocher. C’est aux autres de venir nous chercher.”

La collaboration avec le championnat Masters Historic Racing va elle aussi se poursuivre : “Le championnat historique se développe bien aux Etats-Unis. Tout part sur de bonnes bases. Pour la partie européenne, l’éligibilité des autos est repoussée à 2015, ce qui va nous permettre d’avoir des anciennes GT3. De plus, rouler dans le cadre de l’European Le Mans Series nous convient parfaitement. Des pilotes veulent combiner les deux et je suis confiant sur le fait d’avoir au moins 20 autos sur chaque meeting.”

BBM (Berridge, Briggs, Minassian) sera aussi à nouveau actif sur les différents meetings historiques. A 47 ans, Nicolas Minassian n’a pas l’intention de prendre du bon temps hors des circuits…