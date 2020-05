Nicolas Jamin (Panis Racing, part 1) : “Nous ne disputons pas les 24H Virtuelles pour faire de la figuration !”

Nicolas Jamin s’apprête à disputer les 24 Heures du Mans Virtuelles en compagnie de Tristan Vautier et de deux gamers, Hany Alsabti et Thibault Cazaubon. Le nouveau pilote Panis Racing est aussi dans les starting-blocks pour reprendre la compétition en ELMS et aux 24 Heures du Mans. Il est revenu sur ses sujets avec nous ainsi que sur son départ de Duqueine Engineering.

Vous avez disputé une course virtuelle vendredi. Comment ça s’est passé ?

« C’était une course préparatoire en vue des 24 Heures du Mans Virtuelles. De notre coté, nous avons eu quelques petits soucis techniques au niveau des changements de pilotes, cela a mal fonctionné principalement entre Tristan (Vautier) et moi, mais nous avons réglé le problème, tout fonctionne bien maintenant. Le but était que chacun puisse faire 30 minutes soit 10 tours pour pouvoir se qualifier pour la course officielle. Le but était de se roder, de tester toutes les procédures, etc… »

Qu’en avez-vous pensé ? Est-ce que vous jouiez avant ?

« J’avais un simulateur il y a cinq ou six ans lorsque je roulais en Formule 4 puis Formule Renault. Avec mon coach, nous en avions un chacun et, de chez nous, on roulait sur R-Factor 2. Quand je suis parti aux Etats Unis (entre autres pour disputer l’Indy Lights, ndlr), j’ai rangé le simu, mais avec le confinement, je l’ai ressorti, dépoussiéré (rire) et réinstallé. J’ai roulé un peu, j’ai pu aller tester iRacing que je ne connaissais pas avant et me suis remis à R-Factor 2. Je n’ai pas accroché au truc à 100% car il faut un super matériel pour pouvoir être performant. Chez moi, j’ai plus un volant et des pédales en plastique, il est donc plus difficile de rouler avec les meilleurs. Comme je suis compétiteur, que je n’aime pas me faire prendre quelques dixièmes, cela m’a un peu frustré. Cependant, pour Le Mans, je suis hyper content de le faire. De plus, c’est avec R-Factor 2. Là, le matériel compte, mais moins qu’avec iRacing ! »

Comment allez-vous vous préparer pour cette course ? Allez-vous jouer de chez vous ou vous réunir avec les autres membres de l’équipe ?

« Je jouerai de chez moi avec mon simu dans l’appartement ! Nous avons des sessions de roulage avec Triple A et Panis Racing. Nous avons un serveur dédié pour cela monté par Triple A et, presque tous les jours, nous avons des séances de roulage. Nous avons nos deux gamers qui sont des « monstres » et qui nous conseillent sur les réglages de nos ordis, c’est une bonne chose de les avoir. Comme la plupart des équipages, nous n’y allons pas pour faire de la figuration. Nous avons deux très bons sim racers. En tant que pilotes pros, avec Tristan, on est bien aussi, nous sommes presque dans leurs temps. Maintenant, cela va durer 24 heures, il y a de très beaux équipages et je pense que cela va se jouer au niveau des incidents de course. Il ne faudra pas s’accrocher et ne pas avoir de problème technique (logiciel, ordi, connexion, etc…). »

Nous sommes dans les premières semaines de déconfinement. Comment cela se passe-t-il pour vous ? Quand allez-vous de nouveau rouler ?

« Le déconfinement se passe bien, je continue mon entrainement physique et ma préparation d’avant saison. Je joue aussi au golf, je suis passionné par ce sport et, en plus, il fait un temps magnifique, donc j’en profite. Pour ce qui est du roulage, nous n’avons pas eu d’information officielle de l’équipe, ils cherchent une journée de roulage courant juin pour se remettre dans le rythme avant le Castellet (première manche ELMS, ndlr). »

Vous avez passé deux ans chez Duqueine Engineering (maintenant Duqueine Team). Que gardez vous en mémoire de vos saisons passées chez eux ?

« De très bons moments ! C’étaient mes débuts en endurance et, chez Duqueine, j’avais tout à découvrir et à apprendre de cette discipline. Je pense que je n’aurais pas pu tomber dans une meilleure équipe. Ils m’ont pris au sein de leur famille car c’est une petite équipe familiale qui est à 100% dédiée à la performance et à leur objectif : la victoire. Tout le monde a toujours été à bloc même si c’est une petite structure. En tout cas, j’y ai beaucoup appris, beaucoup évolué. La première année, en termes de performance, a été meilleure que la deuxième. En 2018, nous avions un très bon package avec l’ORECA 07 et les Michelin. C’était la première année de ces pneus, mais, à l’inter saison 2018/2019, toutes les grosses écuries avec beaucoup de budget ont limé à mort et ont compris des trucs que nous n’avons pas encore compris. De notre côté, la voiture est restée à l’atelier tout l’hiver !

Je me plains de rien, l’équipe a fait tout ce qu’elle pouvait, même financièrement, pour pouvoir tirer le maximum de notre package 2019. Nous avons fait de très belles choses et, effectivement, certaines ont été moins bonnes avec des week-ends un peu plus frustrants ! Globalement, j’en garde une expérience exceptionnelle. En plus, j’ai fait mes premières 24 Heures du Mans avec eux. Cela s’est passé à merveille en termes de performance et d’expérience humaine. Ce fut génial pour moi d’avoir Romain (Dumas), il a pu m’aiguiller et me donner un maximum de conseils sur cette course qu’il connait très bien ! Ce fut très enrichissant. Donc rien à dire, que de très bons souvenirs… »

A suivre…