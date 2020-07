Nicolas Gomar (AGS Events) : “On découvre tout !”

2020 est l’année du changement pour AGS Events. Exit Porsche, bonjour Aston Martin ! L’écurie héraultaise se met à la Vantage GT4 et pas à moitié. Trois autos rouleront en Championnat de France FFSA GT et deux en GT4 European Series.

Pour la France, Nicolas Gomar et Mike Parisy seront associés, tout comme Gilles Vannelet et Julien Lambert, Didier Dumaine et Christophe Carrière. Pour résumer, AGS Events s’est adjoint les services des deux champions 2017 et pour la première fois, le tandem Gomar/Lambert, tous deux Champions de France Am 2019, sera dissocié. Pour ce qui est du programme européen, Gomar/Vannelet seront de la partie avec à leurs côtés l’atout jeunesse composé de Valentin Hasse-Clot et Théo Nouet.

Les deux journées d’essais de Nogaro ont permis à AGS Events de se familiariser avec l’Aston Martin Vantage GT4 en passant cinq à six trains de pneus neufs par jour. AGS Events en est à neuf journées de roulage avec ses autos 2020.

“Tout se passe bien”, a confié Nicolas Gomar à Endurance-Info sur le circuit de Nogaro. “C’est la rentrée des classes pour tout le monde. L’Aston Martin est fiable, nous n’avons pas rencontré le moindre problème technique. Nous avons travaillé sur les pneumatiques qui sont nouveaux pour tout le monde. De notre côté, on découvre tout.”

Nicolas Gomar peut compter sur l’expérience de Mike Parisy, son coéquipier : “Ce que j’exprime en 8 tours, il lui faut 3 virages.”

A moyen terme, cette collaboration avec Aston Martin pourrait bien se poursuivre en GT3 dès 2021. C’est le souhait de Nicolas Gomar : “Aston Martin joue le jeu avec nous. Pour ce qui est d’une possible arrivée en GT3, il faut regarder du côté des 24 Heures de Dubai 2021. Cela ne remettra pas en question la présence de l’équipe en GT4.”