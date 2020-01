[VIP] Nico Prost (part 4) : “Le modèle économique du prototype est compliqué”

On pourrait vous revoir en prototype ?

« Le modèle économique du prototype est compliqué. Les équipes sont obligées de faire les comptes et le prototype est devenu cher à faire rouler. J’ai parlé avec Alpine et Jota après Rebellion, et plus récemment avec d’autres écuries, mais cela n’a pas pu se faire. »

Si vous deviez faire un autre métier ?

« Je travaille déjà beaucoup avec Sacha (son frère, ndlr) et Delphine (sa femme, ndlr) chez 8Js. Je pense tout de même rester en sport automobile. J’ai quelque chose en cours, mais qui est différent de ce que j’ai connu jusqu’à présent. »

Et le GT4 ?

« J’adore les courses et le championnat. C’est plus du supertourisme que du GT et c’est la première fois où je roule dan...