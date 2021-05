Nick Moss rejoint Brendan Iribe et Ollie Millroy chez Inception Racing

Les 1000 km du Paul Ricard approchent (28-29 mai), cette course constituera la deuxième manche du Fanatec GT World Challenge powered by AWS Endurance Cup.

Le trio de la McLaren 720S GT3 #70 est désormais complet. En effet, Brendan Iribe et Ollie Millroy, le duo habituel, seront rejoints par Nick Moss. Ce dernier n’est pas étranger aux courses d’endurance puisqu’il a disputé les 24 Heures de Dubaï pour l’équipe britannique.

Pour rappel, Optimum Motorsport a disputé l’Asian Le Mans Series cette année et y a gagné une invitation aux 24 Heures du Mans cet été. Puis, la manche d’ouverture de la GT World Challenge Endurance Cup à Monza a vu l’équipe s’emparer de la pole position en Pro-Am Cup, mais la course a été prématurément interrompue au premier tour par un contact. Depuis, l’équipe s’est rendue sur le Circuit des Amériques à Austin pour participer au GT World Challenge America, remportant la catégorie Pro-Am dans la première course et terminant troisième dans la seconde.

La course de six heures de samedi commencera à 18h00 et se terminera de nuit.