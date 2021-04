Neuf séries et un long direct télévisé pour un meeting exceptionnel à Magny-Cours

Communiqué de Presse :

C’est un meeting exceptionnel pour tout fan de sport automobile ! Ces 7, 8 et 9 mai, le Circuit de Nevers Magny-Cours accueille la crème du sport automobile français et le très réputé Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Si le contexte actuel ne permet malheureusement pas la présence du public, SRO Motorsports Group et les promoteurs des courses de support proposeront tous des diffusions en direct sur internet, notamment sur la toute nouvelle chaîne YouTube « GTWorld Français ». Mais ce n’est pas tout ! Diffuseur officiel du Championnat de France FFSA GT, Automoto la chaîne proposera à ses auditeurs une couverture exceptionnelle lors d’un « Super Sunday Live » de 11h50 à 16h50. La deuxième course du FFSA GT, la première joute du Championnat de France FFSA Tourisme (en replay), la seconde confrontation du GT World Challenge Europe et la Course 2 du FFSA Tourisme s’enchaîneront pour la plus grande joie des téléspectateurs de cette chaîne en pleine croissance.

Avec neuf séries au menu et un programme très chargé comprenant aussi des essais en nocturne le vendredi puis les premières courses FFSA GT, FFSA Tourisme et GT World Challenge Europe le samedi soir, les participants comme les fans pourront vivre pleinement leur passion malgré les restrictions liées à la crise sanitaire.

Championnat de France FFSA GT : plus de 30 GT4 en piste !

Le Championnat de France FFSA GT proposera une fois de plus un superbe plateau avec pas moins de 33 GT4 attendues dans la Nièvre. Grâce au retour de Porsche, ce sont six marques qui seront représentées avec des noms prestigieux comme Alpine, Aston Martin, Audi, Mercedes-AMG et Toyota. Rodolphe Wallgren et Gaël Castelli (Alpine A110 GT4 #222 du Mirage Racing) avaient dominé la catégorie Pro-Am lors des Coupes de Pâques de Nogaro, mais la concurrence a hâte de riposter.

En Silver Cup, ce sont principalement les jeunes qui se sont distingués dans le Gers avec le champion européen en GT4 Valentin Hasse-Clot et l’ex-pilote de Formule 4 Romain Leroux (Aston Martin Vantage AMR GT4 #007 – AGS Events) en tant que leaders du championnat devant Paul Evrard et Timothé Buret (Mercedes-AMG GT4 #88 – AKKA-ASP), lauréats de la première course de la saison. En Am Cup, les vice-champions 2020 Pascal Huteau et Christophe Hamon ont d’emblée pris la tête du championnat avec l’Audi R8 LMS GT4 #5 du Team Fullmotorsport. Les deux courses de 60 minutes promettent d’être passionnantes !

Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS : la crème du GT3 !

Le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS est assurément LE championnat de reference pour le GT3 sur le vieux continent. Deux semaines après le lancement de l’Endurance Cup à Monza, c’est la première épreuve de la Sprint Cup qui attend les concurrents. Les Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts remettent leur titre en jeu avec l’Audi R8 LMS GT3 du Team WRT, mais la concurrence est plus affûtée que jamais avec 27 équipages (représentant huit marques différentes) au départ.

La première course conclura la journée de samedi avec un départ à la lueur des phares à 22h30. La seconde course est programmée dimanche à 14h35.

Championnat de France FFSA F4 : Masson en favori

Esteban Masson a quitté Nogaro en tête du Championnat de France FFSA de Formule 4, mais trois pilotes différents sont montés sur la plus haute marche du podium gersois. Année après année, la série mise sur pied par la Fédération Française du Sport Automobile et l’Autosport Academy confirme son statut de vivier de jeunes talents et les 16 pilotes engagés sont impatients de prouver leur valeur sur le circuit ayant servi à dix-huit reprises de cadre pour le Grand Prix de France de Formule 1. Comme d’habitude, trois confrontations seront au programme avec le résultat de la première en top 10 inversé pour former la grille de départ de la Course 2.

Championnat de France FFSA Tourisme : le nouveau venu grandit vite

Avec la création du Championnat de France FFSA Tourisme, SRO Motorsports Group a ajouté une marche d’accès supplémentaire à sa pyramide. Lancée début avril à Nogaro, la nouvelle compétition multimarque a d’emblée séduit. La preuve : pas moins de 28 voitures sont attendues dans la Nièvre pour le deuxième rendez-vous !

En TC, la catégorie la plus rapide, on s’attend à vivre une lutte passionnante entre des Alpine, BMW et Peugeot. Leader du championnat, Steven Palette (BMW M2 CS Racing – VSF Sport-Amplitude Automobile) retrouve son circuit fétiche, là où il s’était imposé en 2020 dans le cadre du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Mais le Néerlandais Ricardo van der Ende (BMW M2 CS Racing – L’Espace Bienvenue), champion de France FFSA GT en titre en Silver Cup, emmène une solide concurrence dans laquelle on retrouve aussi les Peugeot 308 RC de Florian Briché, Xavier Guyonnet, Kevin Ropars, Pierre-Arnaud Navarro et Frédéric Caprasse, l’Alpine A110 Cup de Lucas Frayssinet. Entre autres…

Les catégories TCA 1 (avec des Peugeot RCZ Racing Cup), TCA 2 (Renault Clio Cup IV) et TCA Light (Peugeot 208 Racing Cup) proposeront elles aussi de belles courses dans la course.

Clio Cup Europe : Magny-Cours dans le cadre d’une tournée européenne

Pour son trentième anniversaire, la Clio Cup propose un format inédit avec une Clio Cup Europe permettant aux pilotes de marquer des points lors d’un total de 15 épreuves. Ainsi, après Nogaro, une bonne partie des concurrents seront passés par Monza avant d’arriver à Magny-Cours. Incontournable de la Clio Cup, Nicolas Milan (qui compte déjà 10 titres dans la discipline) sait qu’il aura fort à faire pour contenir la vague de jeunes qui voudrait le détrôner.

Mitjet International : le succès continue

Intégrée à toutes les épreuves du Championnat de France FFSA des Circuits depuis cette année 2021, la Mitjet International propose un plateau de qualité avec plus de 35 voitures sur la grille de départ et des courses animées, notamment grâce à des courses avec des grilles de départ inversées pour le top 10. On recense déjà trois vainqueurs après les quatre premières courses de la saison : Paul-Adrien Pallot (MV2S Racing), Sébastien Seveau (Génération Stunt) et Louis Rousset (VPS Racing). À qui le tour ?

Sprint Cup by Funyo : l’indécision est de mise

Trois vainqueurs différents en quatre courses : la Sprint Cup by Funyo ne pouvait pas rêver d’un début de saison plus indécis. Comme c’est le cas depuis 2019, les petits prototypes français amènent une touche de variété dans les meetings du Championnat de France FFSA des Circuits. Après Benoît Eveillard (Team Belt Racing), Jonathan Dessens (Team AMGV) et Ewen Hachez (Team HMC Racing), aurons-nous un quatrième vainqueur dans la Nièvre ?

Alpine Elf Europa Cup : conflit de génération en vue

Ugo de Wilde (Herrero Racing) et la féminine Lilou Wadoux (Autosport GP) s’étaient distingués lors des Coupes de Pâques de Nogaro, épreuve d’ouverture de l’Alpine Elf Europa Cup. Mais le très expérimenté Laurent Hurgon (LSGROUP Autosport GP), lauréat de la première course, a rappelé que les plus anciens n’entendent pas se laisser dominer. Avec pas moins de 20 Alpine A110 Cup, les deux courses nivernaises s’annoncent des plus passionnantes. Le champion en titre Jean-Baptiste Mela (Autosport GP) aura à cœur de se racheter après un début de saison difficile. Après Manu Guigou, ce sera au tour de Brunce Jouanny, emblématique co-présentateur de Top Gear France, de prendre le volant de la voiture invitée sur le tracé du Circuit de Nevers Magny-Cours.

Porsche Carrera Cup France : une nouvelle voiture pour une grande cuvée

Pour sa seule apparition dans le cadre du Championnat de France FFSA des Circuits, la Porsche Carrera Cup France proposera une nouveauté avec la première épreuve pour la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup Type 992.

« Nouvelle voiture, nouveaux teams, nouveaux pilotes et nouveaux défis : cette nouvelle saison de la Porsche Carrera Cup France promet une fois encore d’être passionnante ! », se réjouit Christille Cudennec, Respondable Motorsport Porsche France. « Au volant de la nouvelle 911 GT3 Cup type 992, les pilotes du millésime 2021 repousseront leurs limites pour accéder à la victoire. Spectacle et adrénaline en piste seront réunis pour le plus grand bonheur des fans de sport auto. »

Entre jeunes loups visant une carrière internationale, pilote professionnel confirmés et amateurs très éclairés, le plateau de cette cuvée 2021 ne manque pas d’allure !