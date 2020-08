Neuf anciens vainqueurs des 24 Heures du Nürburgring chez Audi

Neuf anciens vainqueurs des 24 Heures du Nürburgring seront répartis dans trois équipes Audi Sport pour l’édition 2020 : Car Collection Motorsport, Land-Motorsport et Phoenix Racing

Le départ des 24 Heures du Nürburgring sera donné le 26 septembre prochain et le but d’Audi est de se battre pour une sixième victoire dans l’Eifel.

Pour ce faire, un total de douze pilotes professionnels expérimentés seront ventilés dans les différents baquets d’Audi R8 LMS. Neuf d’entre eux ont déjà remporté cette grande classique de l’Endurance. Markus Winkelhock est le plus titré d’entre eux avec trois victoires. Comme en 2019, il partagera le baquet de la R8 LMS Car Collection Motorsport avec le double vainqueur Christopher Haase. En outre, Mirko Bortolotti, nouveau venu chez Audi en provenance de Lamborghini, et Robin Frijns, pilote de DTM, seront également à bord. L’équipe de Peter Schmidt a participé pour la première fois à la course de l’Eifel l’année dernière et a immédiatement terminé à la troisième place.

La seconde équipe sera Audi Sport Team Land qui a remporté les 24 Heures du Nürburgring pour Audi en 2017. Cette année, l’écurie de Wolfgang et Christian Land sera en compétition avec le champion DTM René Rast et Kelvin van der Linde. Chacun d’entre eux a remporté la course une fois. Ils seront accompagnés du double vainqueur Christopher Mies ainsi que du pilote junior Mattia Drudi.

Audi Sport Team Phoenix, basée à Meuspath, a déjà remporté cinq fois sa course à domicile, dont trois fois avec Audi, la dernière en 2019. Avec le double vainqueur Frank Stippler ainsi que Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch, le patron de l’équipe, Ernst Moser, compte à son bord trois des quatre lauréats de l’année dernière. Nico Müller, vice-champion du DTM 2019 et vainqueur des 24 Heures du Nürburgring en 2015, complète le quatuor de pilotes.

Rappel des équipages Audi Sport aux 24 Heures du Nürburgring

Car Collection Motorsport : Mirko Bortolotti/Robin Frijns/Christopher Haase/Markus Winkelhock

Audi Sport Team Land : Mattia Drudi/Kelvin van der Linde/Christopher Mies/René Rast

Audi Sport Team Phoenix : Nico Müller/Frank Stippler/Dries Vanthoor/Frédéric Vervisch