Nelson Lukes (K-Worx) : “L’électrique va s’inviter dans la course thermique”

Il y a encore quelques semaines, voir K-Worx Racing en FFSA GT n’était pas assuré à 100%. Nelson Lukes a réussi à boucler un équipage en vue des Coupes de Pâques de Nogaro sur une Ginetta G55 GT4. Finalement, Nelson Lukes et Benoit Castagné repartent du Gers à la 3e place du championnat Silver.

De quoi donner des envies à K-Worx Racing de poursuivre l’aventure tout en travaillant en parallèle sur l’électrique. Il n’est d’ailleurs pas exclu de voir une Ginetta G40 électrique en TC France d’ici la fin de saison. Nelson Lukes a des projets plein la tête, qu’ils soient en thermiques ou électriques.

Vous ressortez la Ginetta G55 GT4 dans l’attente du nouveau modèle ?

“Pour le moment, Nogaro est un one-shot qui, je l’espère, sera à répétition. Nous verrons en fonction de la situation, mais l’idée était clairement de remettre K-Worx Racing sur le devant de la scène GT4. Malheureusement, la G55 GT4 n’est plus homologuée en GT4 depuis le 1er avril, ce qui fait qu’elle est engagée en Gr National. Ginetta va proposer une G56 GT4 équipée d’un moteur General Motors LS3 V8. La boîte de vitesses et le différentiel proviennent de la Ginetta LMP3, comme d’autres éléments. La G56 aura un très léger lifting au niveau du capot avant et elle sera dépourvue de splitter.”

Vous avez eu l’occasion de la tester ?

“J’ai pu rouler avec au Paul Ricard il y a quelques semaines où j’ai boulé trois fois 10 tours. Le pilotage est différent de la G55 GT4 car la G56 est plus lourde. Sa vitesse de pointe est plus élevée que sa devancière. Je pense qu’elle va dégrader un peu plus les pneus que la G55. La philosophie de Ginetta est de revenir à une auto plus lourde avec plus de chevaux. Sans brides, elle prend 270 km/h en bout de ligne droite et 250 km/h avec les brides. La base du châssis est identique à la G55, la boîte de vitesses de la G56 est placée derrière le moteur. Pas mal de pièces ont été renforcées. Elle coûte 30 000 livres de plus que la G55 GT4 (environ 35 000 euros de plus).“

K-Worx Racing fera rouler une G56 ?

“Des discussions sont en cours même si, avant cela, il faut avoir une idée plus précise de la performance, de la tenue de route et de la dégradation des pneus. La Ginetta reste la seule ‘vraie’ voiture de course. Pour un équipage Silver, la Ginetta est parfaite. La voiture reste très facile à emmener. Malheureusement, la marque a un déficit d’image face aux autres.”

Où en est le dossier électrique chez K-Worx ?

“Nous venons de déménager la partie sport auto au Paul Ricard et la partie électrique est basée à Cassis. Nous travaillons à 80% dans le domaine de l’industrie en développant des modules sur des véhicules électriques déjà existants. Pour schématiser, on développe le moteur turbo du moteur électrique. Pour le moment, le travail est axé sur les bus.”

La compétition automobile fait toujours partie du travail ?

“Nous avons une Ginetta G40 que nous allons équiper en électrique avec comme ambition de la faire rouler dès cette année en TC France dans la classe TCA ou TCA-Light. Le format des courses de 30 minutes est parfait pour notre auto. L’électrique va s’inviter dans la course thermique. Pour beaucoup de personnes, l’électrique fait peur. C’est un peu un iPhone sur quatre roues. Il y a une structure, du hardware et un software. Nous allons prendre une batterie existante qui convient parfaitement en dimensionnement et sécurité. La batterie, située dans l’arceau, sera complètement protégée.”

Certains circuits sont plus adaptés que d’autres à cette technologie ?

“La technologie est parfaite pour les petits circuits. Le circuit de référence est le Paul Ricard où il est possible de tourner 35 à 40 minutes. Tenir la distance à Spa serait plus dur. Sur des tracés tels que Croix-en-Ternois ou Le Luc, l’autonomie peut aller jusqu’à une heure. Nous visons clairement le marché de la voiture-école.”

Si vous faites rouler la Ginetta G40 en TC France, elle sera dans une classe spécifique ?

“L’idée est clairement de rouler contre les thermiques. Si on peut rouler en TCA, on ira. Pour cela, il faut plus de puissance sachant que le poids de la voiture sera compris entre 700 à 750 kg.”

Ginetta a une implication dans le projet ?

“Il faut dans un premier temps montrer que le système fonctionne avant de voir ce que l’on peut mettre en place avec Ginetta.”