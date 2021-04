Monza : un plateau complet de 47 GT4 !

La GT4 European Series connaît un nouveau départ cette année. Avec 39 GT4 inscrites à l’année plus les équipes engagées meeting par meeting, le cru 2021 s’annonce alléchant dans les différentes classes. Monza accueille le lancement de la saison 2021 ce week-end avec pas moins de 47 GT4. 2021 marque la 14e année de la série initiée par SRO.

Les équipes françaises seront bien représentées avec Team Speed Car, CD Sport, AKKA-ASP, Saintéloc Racing, Arkadia Racing, CMR, Full Motorsport, AGS Events et Mirage Racing feront le déplacement en Italie.

Neuf marques seront présentes en Italie pour le coup d’envoi 2021 : Mercedes, Toyota, Audi, BMW, Porsche, Chevrolet, McLaren, Aston Martin, Alpine.

Du côté des équipes françaises, AKKA-ASP fera rouler Benjamin et Mauro Ricci, ce qui porte l’effectif de l’équipe de Jérôme Policand à trois Mercedes-AMG GT4. AGS Events doit encore communiquer un de ses équipages roulant en Aston Martin Vantage GT4.

Absent en FFSA GT cette année, Team Speed Car aura en charge deux Audi R8 LMS GT4, une pour Benjamin Lariche et Robert Consani, l’autre pour Pierre Courroye et Thomas Hodier. Andrea Bénézet et Wilfried Cazalbon en découdront sur une Toyota GR Supra GT4/CMR au même titre que Antoine Potty et Stéphane Lémeret. Le Belge Clément Seyler complète l’équipage de l’Audi R8 LMS GT4/Saintéloc Racing #14 pour épauler Roee Mehuyas.

On notera la présence de Ralf Kelleners sur une Audi R8 LMS GT4/Hella Pagid racing one.

Les deux courses du meeting seront commentées en français par Thomas Bastin.

Les engagés sont ici