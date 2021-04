La séance d’essais libres du meeting Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS est revenue à la Ferrari 488 GT3/Iron Lynx #71 en 1:46.674. Antonio Fuoco a devancé un très bon Nelson Panciatici sur la Bentley Continental GT3/CMR. On trouve ensuite Albert Costa (Lamborghini/Emil Frey Racing) et Philip Ellis (Mercedes/Winward).

Les chronos sont ici