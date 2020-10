Monza : la Michelin Le Mans Cup au rendez-vous du Temple de la Vitesse

Communiqué de presse

Après les rebondissements des deux courses de Road to Le Mans sur le circuit des 24 Heures le mois dernier, la Michelin Le Mans Cup retrouvera sur l’Autodromo Nazionale di Monza (Italie) son format habituel de deux heures. Au fil des saisons précédentes de la Michelin Le Mans Cup, les 5 kilomètres du « Temple de la Vitesse » ont connu des courses animées au fil, ce que nous promet également le plateau 2020.

Vingt-trois voitures sont engagées pour cette manche italienne, cinquième de la Michelin Le Mans Cup 2020, avec 16 concurrents en LMP3 et 7 en GT3. Quinze écuries et 46 pilotes représentant 17 nations seront au départ.

LMP3 : vers un nouveau duel entre DKR Engineering et Cool Racing ?

Après que chacun de ces deux équipages ait signé une victoire et une seconde place à Road to Le Mans, tous les regards seront tournés vers la Duqueine n°3 de Jean Glorieux / Laurents Hörr (DKR Engineering) et la Ligier n°37 de Nicolas Maulini / Edouard Cauhaupe (Cool Racing) pour savoir lequel devancera l’autre à Monza.

Glorieux et Hörr comptent actuellement 80 unités, soit 19 de plus que Maulini et Cauhaupe, et sont sur le point de décrocher leur deuxième titre pilotes en Le Mans Cup, qui serait le quatrième pour DKR Engineering. Mais avec 52 points restant encore à distribuer, la lutte est loin d’être terminée.

@Le Mans Cup

Vainqueur de la troisième manche, Maurice Smith est troisième du classement général avec 55 points et fera une nouvelle fois équipe au volant de la Ligier n°69 de Cool Racing avec Matt Bell, lui aussi victorieux cette saison. Ils ont signé ensemble deux podiums à Road to Le Mans.

La Ligier n°26 de Matthias Kaiser et Rory Penttinen (Graff) sera une autre voiture à suivre à Monza, après sa pole position et sa deuxième place lors de la troisième manche du Castellet.

GT3 : Mastronardi titré à domicile ?

Deux fois victorieux cette année, Rino Mastronardi est l’actuel leader de la catégorie GT3, alors que la Michelin Le Mans Cup se prépare à courir sur les terres du pilote de la Ferrari 488 GT3 n°8 d’Iron Lynx.

L’Italien a glané 90 points, devançant de 15 unités son coéquipier Giacomo Piccini. Absent de la course Le Castellet 120 en août, ce dernier ne peut prétendre à la couronne des pilotes tant qu’il est le coéquipier de Mastronardi, dont l’avance sur la Ferrari n°74 de David Perel et Michael Broniszewski (Kessel Racing), troisième, est de 28 points. Avec 52 points encore possibles, le championnat sera joué si la Ferrari n°8 quitte Monza avec plus de 26 unités d’avance.

@Le Mans Cup

Les vainqueurs de la troisième manche Julien Andlauer et Nicolas Leutwiler espèrent avoir plus de chance qu’au Mans et seront sûrement candidats à la victoire en Italie, au volant de la seule Porsche du plateau GT3.

La cinquième manche de la Michelin Le Mans Cup 2020 aura lieu le samedi 10 octobre.

CLIQUEZ ICI pour la lise provisoire des engagés de cette course de Monza.