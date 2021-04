Monza : FFF et Lamborghini en pole

Sur ses terres, Lamborghini n’a pas failli avec la première pole 2021 en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS pour Orange 1 FFF Racing Team. Le temps moyen de Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti et Marco Mapelli place la Lamborghini Huracan #63 en pole pour la course de trois heures avec un chrono de 1:46.949.

Auteur d’un très bon chrono en Q3, Jules Gounon a bien aidé à mettre la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP #88 sur la première ligne. L’Ardéchois, coéquipier de Raffaele Marciello et Daniel Juncadella. a battu le record du GT3 du championnat sur ce tracé de Monza (1:46.442).

La Ferrari 488 GT3/Iron Lynx #71 de Fuoco/Ilott/Rigon s’élancera depuis la 2e ligne avec ses côtés l’Audi R8 LMS GT3/Team WRT de Vanthoor/Weerts/van der Linde.

Du côté de Porsche, GPX Martini Racing partira depuis la 3e ligne.

La pole en Silver est revenue à la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing #14 de Fontana/Ineichen/Feller devant la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Drouet/Gachet/Tereschenko et la Mercedes-AMG GT3/Toksport WRT de Petit/Dienst/Tunjo.

Le départ sera donné à 15h…