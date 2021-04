Monza : Dinamic Motorsport rafle la mise !

Deux ans après son succès à Monza, Dinamic Motorsport a récidivé sur le tracé italien en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Comme il y a deux ans, la pluie a joué un rôle dans le classement de la course.

A l’issue des 76 tours de course, Christian Engelhart, Matteo Cairoli et Klaus Bachler ont imposé la Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport. Victoire de la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Ricardo Feller, Rolf Ineichen et Alex Fontana en Silver. L’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Chris Goodwin, Jonny Adam et Alexander West repart de Monza avec la victoire en Pro-Am.

Si le départ s’est passé sans encombre pour les 42 GT3, l’arrivée de la pluie a vite modifié le déroulé de la course. Les pilotes ont attendu le plus longtemps possible avant de chausser les gommes pluie.

Emil Frey Racing s’impose en Silver

La première neutralisation est intervenue après seulement 20 minutes suite à une sortie de piste de la Mercedes-AMG GT3/RAM Racing de Rob Collard. C’est à ce moment-là que la plupart des concurrents ont décidé de s’arrêter. Mirko Bortolotti, qui s’était élancé depuis la pole au volant de la Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF Racing Team, a été le premier des hommes de tête à connaître un souci, sa Lamborghini s’arrêtant à plusieurs reprises dès son retour en piste. Le trio Caldarelli/Mapelli/Bortolotti terminera à la 24e place. Le début de course a été compliqué pour la McLaren 720S GT3/Jota de Ben Barnicoat, en proie à des soucis de boîte de vitesses. L’Audi/Saintéloc Racing d’Alexandre Cougnaud et la McLaren/Inception Racing de Brendan Iribe ont été les premières à abandonner.

Une sortie dans le bac de la Ferrari/Kessel Racing de Francesco Zollo a obligé la direction de course à ressortir le full course yellow après 40 minutes de course. Rebelote 20 minutes plus tard, cette fois pour des débris. La magnifique Porsche 911 GT3 R/GPX Martini Racing d’Earl Bamber a elle aussi vite connu des soucis pour abandonner.

Au fil des minutes, la piste s’est asséchée mais pas encore suffisamment pour que tout le monde chausse les slicks. Avec ses gommes pluie, Kelvin van der Linde a connu une crevaison sur l’Audi/WRT #32 après 1h15 de course. L’arrière étant déchiqueté, le Sud-Africain a été contraint de s’arrêter en bord de piste. L’Audi a tellement laissé de débris sur la piste qu’il a fallu neutraliser une nouvelle fois la course.

Victoire de Garage 59 en Pro-Am

Les crevaisons, principalement à l’arrière gauche, se sont enchaînées : Pedersen (Porsche/Dinamic), Fontana (Lamborghini/Emil Frey), Wittmann (BMW/Walkenhorst), Neubauer (BMW/Walkenhorst), Stolz (Mercedes/HRT), Siedler (Lamborghini/Emil Frey), Liebhauser (BMW/Boutsen Ginion). La crevaison de cette dernière a d’ailleurs occasionné une nouvelle neutralisation.

En fin de course, Jules Gounon (Mercedes/AKKA-ASP) a résisté comme un beau diable face à la Lamborghini/Emil Frey Racing de Ricardo Feller et la Ferrari/Iron Lynx d’Antonio Fuoco.

Sous le damier, la Mercedes/AKKA-ASP de Jules Gounon, Raffaele Marciello et Daniel Juncadella a concédé 2.8s à la Porsche victorieuse. La dernière marche du podium est donc revenue à la Lamborghini/Emil Frey Racing de Ricardo Feller, Alex Fontana et Rolf Ineichen, qui par la même occasion s’impose en Silver. Les deux Ferrari/Iron Lynx complètent le top 5.

On trouve ensuite trois GT3 en Silver Cup avec respectivement l’Audi/WRT de Pull/Goethe/Hall, la Mercedes/Winward de Ward/Grenier/Ellis et l’Audi/WRT de Tomita/Bird/Eriksen.

Neuvième place pour l’Audi/Saintéloc de Vervisch/Hutchison/Winkelhock. La 11e place au général (5e en Silver) de la Mercedes/AKKA-ASP de Drouet/Gachet/Tereschenko ne reflète pas le potentiel de l’équipage. Simon Gachet et Thomas Drouet ont répondu présent en piste.

Le classement de la course est ici