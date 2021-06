Monza : 38 autos pour la dernière répétition avant Le Mans

Après Portimao à la mi-juin, le Championnat du Monde d’Endurance se rendra à Monza les 17 et 18 juillet. Le meeting italien servira de dernière répétition avant les 24 Heures du Mans. Le plateau général prend de la hauteur avec 38 autos attendues sur le tracé italien.

Faut-il s’attendre à quelques nouveautés ? La réponse est clairement oui. Glickenhaus Racing a bien inscrit ses deux 007 LMH dont la répartition des équipages reste à être confirmée.

On note des changements en LMP2. Risi Competizione fera débuter son Oreca 07 que se partageront Ryan Cullen, Oliver Jarvis et Felipe Nasr. Beitske Visser ne sera pas de la partie chez Richard Mille Racing où seules Tatiana Calderon et Sophia Flörsch sont attendues. On attend encore le troisième homme chez ARC Bratislava pour épauler Oliver Webb et Miro Konopka.

Les équipages repassent à deux en GTE-Pro sans renfort particulier. On compte pas moins de 17 autos en GTE-Am. David Fumanelli est annoncé comme troisième pilote sur la Ferrari 488 GTE/Kessel Racing avec Takeshi Kimura et Mikkel Jensen. La Ferrari 488 GTE/AF Corse #61 sera confiée à Simon Mann, Christoph Ulrich et un troisième pilote qui sera annoncé ultérieurement. Inception Racing fera débuter sa Ferrari 488 GTE pour Brendan Iribe, Ben Barnicoat et Ollie Milroy. C’est finalement Jeroen Bleekemolen qui sera en renfort sur la Ferrari 488 GTE/Rinaldi Racing.