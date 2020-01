Miro Konopka (ARC Bratislava) : “l’endurance sinon rien…”

Malmené à Shanghai lors de l’ouverture de l’Asian Le Mans Series, le team ARC Bratislava compte bien sur les 4 Heures du Bend pour se refaire une santé en LMP2-Am avec sa Ligier JS P2 confiée à Miro Konopka, Garnet Patterson et Andreas Laskaratos.

Concernant la suite de la saison du team slovaque, Miro Konopka est en pleine réflexion. Avant de prendre une décision, le patron d’équipe doit d’abord briller en Australie, ce qui ne s’annonce pas simple : “Je ne suis pas fan du circuit car j’aime bien quand je vois où je dois réaccélérer. Ici, il y a trop de virages en aveugle, beaucoup trop. Sur les 35 virages, 8 sont sans visibilité. Un jeune pilote va s’y accommoder mais c’est plus compliqué pour les gentlemen. Pour faire bien, on a besoin d’avoir la meilleure trajectoire possible. De plus, la pluie tombée à la mi-journée a mis à mal le temps de roulage. Peut-être que dans ce cas, il aurait été judicieux de rouler un peu plus en amont du meeting avec des essais supplémentaires. Malgré cela, je prends beaucoup de plaisir à rouler en Asian Le Mans Series en LMP2-Am. Le championnat est vraiment bien organisé.”

Pour ce qui est de la suite du programme post Asian Le Mans Series, la décision finale n’a pas été prise : “Je ne sais pas encore où aller rouler. Pourquoi pas disputer quelques courses Creventic car le coût est raisonnable et le temps de conduite important. Est-ce que ce sera avec la Lamborghini Huracan Super Trofeo, je ne sais pas… Ce qui est sûr, c’est que je veux disputer des courses d’endurance.”

ARC Brastislava sort d’un succès de catégorie LMP3 aux 12 Heures d’Abu Dhabi avec une Ginetta LMP3 mais rien ne dit que Miro Konopka va passer au nouveau modèle : “Je ne veux pas me précipiter pour acheter une nouvelle LMP3 car je ne tiens pas à refaire la même erreur qu’en LMP2. J’ai entendu dire qu’une nouvelle série pourrait se monter aux Etats-Unis où les anciennes LMP3 auraient le droit de rouler car dans l’état actuelle des choses, on ne peut plus rouler avec l’actuelle Ginetta LMP3.”

Les Etats-Unis font partie des réflexions en LMP2 du fait de l’obligation d’avoir un pilote classé Bronze dans chaque prototype : “Aller aux Etats-Unis est une possibilité mais si j’y vais, c’est avec ma propre équipe. C’est déjà trop tard pour Daytona. De plus, je suis très occupé par mes affaires personnelles et mes obligations familiales.”

Si ARC Bratislava ne décroche pas l’invitation pour les 24 Heures du Mans via la série asiatique, il y a peu de chance de voir la LMP2 jaune en terre sarthoise en juin prochain : “Le Mans était mon rêve et j’ai déjà disputé l’épreuve à quatre reprises, deux fois en GT, deux fois en prototype. Je commence à me faire vieux (rires).”

Un retour en GT3 n’est pas à exclure, notamment en International GT Open qui fait la part belle aux associations Pro-Am. Les 12 Heures d’Abu Dhabi 2020 et 24 Heures de Dubai 2021 font aussi partie des réflexions. Un retour aux 24 Heures du Nürburgring figure également sur les tablettes du gentleman slovaque qui tient vraiment à disputer des courses longues.