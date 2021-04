Mirage Racing monte en Europe

Communiqué de Presse :

Après deux saisons de découverte du GT4 en France, Mirage Racing accélère sa montée en puissance en s’attaquant à de nouveaux horizons en faisant ses débuts sur la scène européenne. Le Néerlandais Ruben Del Sarte et le Britannique Tom Canning y défendront les couleurs de la structure basée à Montastruc-la-Conseillère au volant d’une Aston Martin Vantage GT4.

Alors qu’ils s’apprêtent à lancer leur troisième campagne en Championnat de France FFSA GT, les hommes de Guillaume Bruot et Frédéric de Brabant ajoutent une corde à leur arc en s’engageant dans un double programme mêlant GT4 France et GT4 European Series.



Pour ce défi inédit, l’écurie qui s’est classée troisième l’an dernier dans l’Hexagone s’appuiera sur la force de son équipe technique dirigée par Éric Mommey pour faire valoir ses ambitions au plus haut niveau de la compétition européenne.



Quelques semaines après avoir rejoint Mirage Racing, Ruben Del Sarte sera au cœur des deux projets puisqu’il prendra aussi le volant de l’Aston Martin Vantage GT4 sur la scène européenne. Contrairement au FFSA GT, le Néerlandais sera cette fois associé à Tom Canning.



Également âgé de dix-neuf ans, le Britannique a fait sensation partout où il est passé. Brillant en karting, il s’est rapidement imposé comme l’un des concurrents les plus véloces en Ginetta avant de mener son Aston Martin Vantage GT4 au titre en British GT Championship dès 2019.



Ce duo détonnant, le plus jeune de la jeune histoire de Mirage Racing, compte bien faire sensation à l’échelon supérieur dès le coup d’envoi de la saison 2021 des GT4 European Series dans une quinzaine de jours à l’Autodromo di Monza.

Ruben Del Sarte

« Je suis très fier de pouvoir prendre part au Championnat d’Europe en plus du Championnat de France au sein de Mirage Racing. Je connais à présent le team, et il m’a suffi d’une journée à Nogaro pour comprendre que c’est l’écurie à rejoindre pour conjuguer succès et plaisir. Je suis ravi de courir avec eux, une structure professionnelle et très sympathique. S’attaquer au championnat avec Tom Canning, un pilote très rapide, avec une Aston Martin est tout simplement un rêve. Je suis certain que nous formerons une équipe très forte, prête à affronter le championnat et jouer la victoire. J’ai hâte de commencer dans deux semaines à Monza avec Tom et Mirage Racing. »

Tom Canning

« J’ai vraiment hâte de disputer les GT4 European Series au côté de Ruben Del Sarte dans l’Aston Martin Vantage GT4 de Mirage Racing. Je crois que nous formons ensemble une équipe extrêmement solide pour nous battre pour le titre et nous donnerons absolument tout pour que cela se produise ! »



Frédéric De Brabant, General Manager

« L’objectif de cette saison 2021 était clairement, malgré les difficultés de la crise sanitaire actuelle, de consolider notre présence en FFSA GT tout en commençant à nous ouvrir vers le Championnat d’Europe pour avancer vers nos buts à moyen terme. Nous sommes ravis de cette opportunité qui se présente avec l’Aston Martin et le très bel équipage formé par Ruben et Tom. Nous avons entamé notre collaboration avec Ruben cette semaine et tout se passe extrêmement bien, à la fois professionnellement et humainement. Nos nombreux échanges avec Tom ont également été très fructueux, avec des objectifs et ambitions réciproques et très élevés. Nous avons déjà hâte de nous retrouver à Monza dans quinze jours ! »