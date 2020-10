Miniatures : beau comme un camion !

Tous les passionnés présents au moins une fois sur les 24 Heures du Mans, du Nürburgring ou de Spa ont déjà pu voir (de près ou de loin) les transporteurs des différentes équipes installes dans les paddocks ! Pour la plupart, ils sont flambant neufs et ultra pratiques avec les dernières évolutions qui permettent aux équipes d’avoir un confort maximum., mais aussi tous assez semblables et “sans âme” !

Si on remonte quelques décennies en arrière, on remarque que c’était bien différent… Le monde de la miniature n’a pas oublié ces magnifiques camions d’écuries qui remplissaient les paddocks des années 60-70 !

Un petit tour d’horizon s’imposait donc !

Les marques Schuco et Premium ClassiXXs ont lancé il y a quelques années déjà une gamme complète du fameux transporteur Mercedes-Benz O317. L’écurie Porsche a parcouru tous les circuits du monde avec ces camions, et ils ont évolué avec les années selon les sponsors des voitures engagées. La plupart sont encore disponibles en boutique… Ici (photo de Une) la version Martini Racing (Schuco réf 450373300). Restons chez Schuco qui propose également des Mercedes-Benz LP 608, un camion de plus petite taille qui était destiné aux différentes pièces de rechange. La version présentée ici est aux couleurs de BMW et accompagnée du Mercedes-Benz O317 que la marque bavaroise a également utilisé. (Réf Schuco 450360100 pour le petit LP608, Réf Premium Classixxs 12204 pour le Transporteur BMW).

Une petite visite sur les différents sites de ces marques vous permettront de voir les différentes versions sorties et qui sont encore disponibles pour un bonne partie !

Chez Spark Model, on n’est pas en reste non plus et les différents camions d’écuries sortis il y a quelques années sont tout simplement devenus des “best seller” ! Citons par exemple le superbe Commer de l’Ecurie Ecosse (Réf Spark S0285) ou encore le Transporteur aux couleurs Gulf du JW Automotive Engineering qui transportait les mythiques Porsche 917 ou encore les Mirage (réf Spark S0289). Il faudra par contre pas mal de patience aux collectionneurs qui ne possèdent pas ces camions pour les dénicher ! Et surtout à des prix plus ou moins abordables !

Par contre, au rayon des nouveautés chez Spark , le dernier est le Saviem de l’écurie Ligier Maserati en 1974 (Réf Spark S2698). Quelques mois auparavant, nous avons eu droit à l’autre Saviem en version 1971 qui était alors aux couleurs BP ! (Réf Spark S2658). Les puristes pourront remarquer que la petite erreur sur la version “BP” (un double essieu arrière alors que c’était un simple à l’époque) a été parfaitement corrigée sur la version suivante !

Passons chez Exoto, une marque qui reproduit à la perfection de très nombreux camions, la plupart étant des transporteurs qui ont fait carrière pour de grandes écuries américaines. Les détails sont de très haute qualité mais, bien entendu, les prix sont proportionnels au niveau de qualité… Il faut savoir qu’Exoto travaille sans importateur et que vous pouvez donc acheter directement ces camions sur leur site. Attention toutefois à ne pas oublier les frais de douanes qui pourraient être la mauvaise surprise à l’arrivée de votre facteur !

Ici, le superbe Bartoletti 306/2 de l’écurie Alan Mann Racing. Un camion magnifique qui sera parfait pour accompagner vos Ford GT40 MKII ou encore vos Cobra Daytona Coupé (Réf Exoto EXO00017 pour cette version 1966 ou EXO00017BGS1 pour la version 1965).

On termine par Ixo qui a aussi sorti quelques camions d’écuries qui font la joie des passionnés. La preuve ici avec ce très joli Strader de l’équipe française des Alméras frères (réf Ixo TRU021RF).

Vous le constaterez en cherchant un peu sur internet : de nombreux autres camions mythiques sont encore disponibles et pourront parfaitement accompagner vos miniatures dans les vitrines. Et pourquoi pas aussi vous lancer dans la réalisation d’un joli diorama !?