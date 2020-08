Milo Racing veut briller sur ses terres en Ligier European Series

Communiqué de Presse :

Ce week-end direction la Belgique et le mythique circuit de Spa-Francorchamps pour la deuxième manche de la Ligier European Series. Parmi les 15 équipages engagés, une équipe est tout particulièrement dans les starting blocks : l’équipe belge, Milo Racing et ses deux pilotes, Christophe Nivarlet et Kévin Balthazar également belges. Avec déjà deux podiums au compteur dans la catégorie JS P4, l’objectif de l’équipe est clair : frapper encore plus fort sur ses terres natales.

Tout commence en 2014 par deux années en Fun Cup. Conquis, Christophe Nivarlet décide de créer sa propre équipe. Milo Racing était née. L’équipe se développe en Fun Cup et va jusqu’à engager 14 Fun Cup en mai 2019 à Spa-Francorchamps. En parallèle de cette série, l’équipe fait un passage en TCR et en Lamera Cup avant de se lancer en 2019 dans la Ligier JS Cup France, la formule monomarque française dédiée à la Ligier JS2 R. L’équipe remporte une victoire et une deuxième place et décide de ne pas s’arrêter là.

Fin 2019, Christophe et Kévin Balthazar, le pilote fétiche de l’équipe, découvrent la Ligier JS P4 . « Ce fut un véritable coup de cœur pour les pilotes, explique Eric Gressens, Team Manager de Milo Racing depuis 2019. Et pour l’équipe l’occasion de grandir et de se lancer dans un nouveau challenge avec la Ligier European Series. Mettre un premier pied dans les sport-prototypes et dans des meetings plus professionnels avec comme objectif de passer un jour en LMP3 et peut être en LMP2. Nous voulons rouler au moins une fois sur le circuit en configuration 24 Heures du Mans ! »

Dès la première manche au Castellet, l’équipe fait parler d’elle. Christophe, Kévin et leur Ligier JS P4 #81 signent un double podium le samedi avec une deuxième place en course 1 et une troisième place en course 2. « Nous ne nous attendions pas à un tel résultat, confie Eric. Avec la crise sanitaire, nous n’avons pas pu nous préparer et les pilotes n’ont pas eu le temps de s’approprier la voiture. Une quinzaine de jours avant le démarrage de la saison nous ne savions même pas si nous allions pouvoir prendre part à la première course. Mais nous ne voulions pas rater ça et l’équipe a fait un super boulot pour préparer la voiture et se mettre au fait de toutes les spécificités du règlement sportif. Le tout en un temps record. Sur place, Kévin s’est blessé au pied guache le jeudi soir. Il a finalement réussi à prendre le volant de la voiture. Que de rebondissements et d’émotions ! Ce double podium nous a mis à tous du baume au cœur ! »

Place maintenant au deuxième Heat de la saison, sur le circuit de Spa-Francorchamps. L’équipe connaît bien le circuit pour y avoir roulé à maintes reprises, avec notamment deux victoires en Lamera Cup. Milo Racing compte bien faire honneur à son pays. « Nous abordons cette deuxième manche dans un très bon état d’esprit, conclut Eric. Nous allons tout faire pour remonter sur le podium et cette fois-ci atteindre la première marche ! »