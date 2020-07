Mike Parisy (AGS Events) : “Le plateau 2020 est difficile à cerner”

Champion de France FFSA GT 2017 avec Gilles Vannelet, Mike Parisy a connu une saison 2018 plus compliquée. Le Palois a quitté la série l’année passée pour rouler en Alpine Elf Europa Cup. 2020 marque son retour sur la scène nationale GT4 avec un nouveau projet. On le retrouve sur une Aston Martin Vantage GT4 alignée par AGS Events avec, à ses côtés, Nicolas Gomar.

La situation sanitaire a quelque peu mis à mal la préparation de l’écurie héraultaise qui était en essais à Nogaro durant deux jours. A l’issue des deux journées de roulage, le tandem AGS Events a montré de belles choses.

“Nous avons déjà bouclé plusieurs séances d’essais”, a déclaré Mike Parisy à Endurance-Info. “C’est très intéressant pour moi de découvrir une nouvelle auto. L’Aston Martin est nouvelle pour moi, mais aussi pour toute l’équipe qui passe de Porsche à Aston Martin.”

L’association Mike Parisy/Nicolas Gomar permet de réunir deux champions de France FFSA GT, un au général, l’autre en Am. Il faudra donc surveiller de près l’équipe AGS Events dirigée par Nicolas Gomar.

“L’Aston Martin me semble être une très bonne auto pour un gentleman”, poursuit Mike Parisy. “Quand on connaît l’importance du gentleman en FFSA GT, c’est très rassurant. La Vantage GT4 est exploitable aussi bien par un Pro que par un Am. Nicolas est quelqu’un de charmant avec qui le contact est tout de suite passé.”

Les essais de Nogaro ont permis de voir une grosse partie des forces en présence même si tout le monde n’a peut-être pas abattu toutes ses cartes : “Le plateau 2020 est difficile à cerner. On sait juste qu’il y a du monde pour la gagne. Ce qui me plaît, c’est de prendre le projet dès le début alors qu’en 2019 je suis venu pour faire quelques piges. On a les moyens de bien faire en Pro-Am en partant d’une feuille blanche.”