Mercedes-AMG : la compétition-client renforce ses liens avec l’équipe de F1

Mercedes-AMG continue son engagement en GT3 cette année avec une saison qui débute dès cette semaine aux 24 Heures de Dubai où sont engagées cinq Mercedes-AMG GT3 et deux GT4. Place ensuite à l’ouverture de la saison IMSA à Daytona.

Pour la partie européenne, Mercedes-AMG mettra l’accent sur les 24 Heures du Nürburgring (3/6 juin) et les Total 24 Heures de Spa (29 juillet/1er août). Les séries ne seront pas oubliées avec des clients qui évolueront en GT World Challenge Europe, Asia, America et Australia, sans oublier l’ADAC GT Masters et le DTM. L’Intercontinental GT Challenge sera aussi au programme de Mercedes-AMG en 2021.

Du côté des pilotes Mercedes-AMG, Maro Engel et Raffaele Marciello poursuivent l’aventure en GT3 et Daniel Juncadella effectue son retour. On verra aussi du sang neuf dans les pilotes officiels.

Philipp Schiemer, président du conseil d’administration de Mercedes-AMG, confirme la poursuite du programme compétition-client : « Notre programme de compétition-client très réussi est un élément clé de la marque Mercedes-AMG depuis plus de dix ans maintenant et, bien sûr, nous continuerons à faire progresser cette réussite sur cette nouvelle saison. Je suis pleinement convaincu par notre concept et nous sommes dans une position très forte, tant sur le plan sportif que commercial. La coopération plus étroite envisagée avec nos collègues de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas souligne également le fait que le sport automobile restera un élément fixe d’AMG à l’avenir. »