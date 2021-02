Mazda stoppe le DPi à la fin de l’année et dit non au LMDh !

Après cinq ans de participation en IMSA dans la catégorie DPi, Mazda a choisi d’arrêter son programme à la fin de la saison 2021 à l’issue de Petit Le Mans en octobre. La décision a été prise suite à une évaluation en interne du DPi actuel et de la future série LMDh. Cette décision fait suite au passage à une seule voiture en 2021 et met donc un terme à la présence de Mazda en Endurance. Le constructeur japonais était présent chaque année depuis la fusion Grand-Am/ALMS en 2014.

À partir de 2022, Mazda concentrera ses efforts en matière de sport automobile sur la MX-5 Cup et quelques autres courses. “Mazda a une longue histoire en course automobile et a récemment ajouté plusieurs victoires et podiums en DPi au cours de la saison 2020. C’est un hommage à notre esprit de défi permanent“, a déclaré Masahiro Moro, président et directeur général de Mazda North American Operations. “Nous sommes particulièrement fiers de notre victoire aux 12 Heures de Sebring, de nos podiums aux 24 Heures de Daytona en 2020 et 2021, et de nos records du tour à Daytona en 2019 et 2020. Ce sont là des réalisations importantes dans l’histoire de Mazda Motorsports. Nous remercions nos pilotes, notre équipe, nos partenaires et nos fans pour leurs années de soutien, et nous nous réjouissons d’une solide saison 2021”.

En outre, le directeur de Mazda Motorsports, Nelson Cosgrove, quittera Mazda à la fin du mois de février. Mo Murray, premier vice-président de Garage Team Mazda, supervisera le programme DPi Mazda à partir du mois de mars et des 12 Heures de Sebring. L’équipe reste sur une 3e place aux 24 Heures de Daytona il y a deux semaines avec sa Mazda RT24-P #55 emmenée par Jonathan Bomarito, Oliver Jarvis et Harry Tincknell.

Le retrait de Mazda ne laisse plus que Cadillac et Acura en DPi pour la saison 2022. Ce sera la dernière saison sous cette forme avant l’introduction des nouvelles réglementations de l’ACO et de l’IMSA, le LMDh. Au moins 16 constructeurs ont participé aux réunions du groupe de travail technique LMDh ces derniers mois. Pour le moment, Audi, Porsche et Acura ont confirmé des programmes pour 2023.