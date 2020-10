Mazda ne gagnera pas Petit Le Mans

Nous sommes exactement à mi course. Alors que la Mazda RT24-P #55 avait été retardée en début de course pour différentes raisons (plat, souci de disque de frein, fuite d’huile), elle est actuellement 16e à 19 tours, tous les espoirs se portaient sur la #77 de Tristan Nunez, Olivier Pla et Oliver Jarvis. Troisième, le Britannique, en sortant des stands, est entré en contact avec Alessandro Balzan sur la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa. Aveuglé par le soleil, l’Italien n’a pas vu la Mazda.

La #77 est allée taper le mur au niveau du Turn 2 endommageant la suspension arrière droite. Elle est rentrée sur trois roues directement dans le paddock. Après une période de Safety Car, la course a repris et la #77 compte déjà six tours de retard. La marque japonaise ne gagnera pas Petit Le Mans 2020.

Pour le moment, l’Acura #7 est en tête devant un trio de Cadillac (#31, #10, #5) !

Le classement après 5 heures est ICI...