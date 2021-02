Maxime Martin (Garage 59) : “Disputer un championnat aussi condensé est parfait”

Avant les deux dernières courses de l’Asian Le Mans Series, Garage 59 occupe la 4e place synonyme de dernière invitation pour les 24 Heures du Mans en GT. Fidèle à l’écurie britannique en GT3, Alexander West peut compter sur Maxime Martin et Valentin Hasse-Clot pour placer l’Aston Martin Vantage GT3 #88 dans les positions de tête.

Pilote Aston Martin Racing cette année même s’il n’est pas en GTE-Pro suite au retrait de AMR de tout programme officiel, Maxime Martin profite de l’hiver pour rouler sur une Vantage GT3 en Asian Le Mans Series. L’objectif est clairement le titre et le ticket pour Le Mans qui va avec.

“Jusqu’à maintenant, tout se passe plutôt bien avec un podium et une 5e place à Dubai”, a déclaré Maxime Martin à Endurance-Info. “Malheureusement, la course 1 terminée à la 5e place ne reflète pas le potentiel de la #88 car nous n’avons pas été vernis par un Full Course Yellow. Sans cela, je pense que le podium était à notre portée. Alex a très bien roulé en étant constant sans commettre la moindre erreur et Valentin a effectué des relais solides.”

Maxime Martin amène toute son expérience de l’Aston Martin Vantage GT3 : “J’ai beaucoup travaillé avec tout le monde dans l’équipe. Sur les deux manches de Dubai, nous étions l’Aston Martin la mieux classée et la plus performante. Les deux circuits du championnat ne sont pas spécialement favorables à notre auto avec pas mal de gros freinages et des virages lents.”

Le vainqueur GTE-Pro des 24 Heures du Mans 2020 avec Alex Lynn et Harry Tincknell se réjouit de rouler en Asian Le Mans Series : “Le championnat est vraiment bon. Ici, nous sommes à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie, mais nous sommes déjà sur le continent asiatique. Disputer un championnat aussi condensé est parfait. Tu rajoutes Bahrain et tu fais six courses en un mois dans la région. Tout le monde est content, y compris les gentlemen. Alors qu’on ne peut pas tester en Europe, on peut prendre part à un championnat en hiver. En GT, le niveau est très relevé avec pas mal de pilotes officiels et de très bons gentlemen.”

Concernant son avenir à court terme, Maxime Martin ne connaît pas encore de quoi va être fait 2021 : “Je suis toujours sous contrat Aston Martin Racing pour cette année, mais le programme WEC en GTE-Pro s’est arrêté. Il faut donc basculer sur du GT3, certainement en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.”

Pour ce qui est de défendre le titre aux 24 Heures du Mans, cela s’avère quasiment impossible vu l’absence de Vantage en GTE-Pro. En revanche, un équipage Martin/West/Hasse-Clot en GTE-Am aurait de la gueule. Premier élément de réponse samedi soir…