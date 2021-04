Mattia Pasini chez Inter Europol Competition

Inter Europol Competition va se concentrer sur le WEC en LMP2 cette saison avec une Oreca 07. Ce n’est pas pour autant que la structure polonaise délaisse l’European Le Mans Series. Deux Ligier JS P320 rouleront dans quelques jours à Barcelone.

Martin Hippe et Ugo de Wilde seront rejoints par Julien Falchero sur la Ligier #13. On retrouvera Julius Adomavicius, Alessandro Bracalente et Mattia Pasini sur la #14.

La surprise nous vient de la présence de Mattia Pasini. L’Italien, âgé de 35 ans, arrive de la moto. Le natif de Rimini a roulé en MotoGP et Moto2. Pasini fera ses débuts sur quatre roues.