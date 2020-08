Matthieu Vaxivière complète l’équipe Panis Racing au Mans

Pour sa 5ème participation aux 24 Heures du Mans, l’écurie tricolore rebaptisée Panis Racing, se présentera avec un équipage 100% français. En effet, l’équipe qui vient de signer un podium (3e) à Spa en European Le Mans Series, a recruté un pilote de qualité pour la classique mancelle…

Depuis un moment, on attendait de savoir qui allait remplacer Will Stevens aux 24 Heures du Mans 2020 (19 et 20 septembre) au sein de Panis Racing, le Britannique étant retenu par ses obligations WEC chez Jackie Chan DC Racing au sein de l’équipage de l’ORECA 07 #37 avec Ho-Pin Tung et Gabriel Aubry.

Ce sera Matthieu Vaxivière qui viendra prêter mains fortes à Nicolas Jamin et Julien Canal, vainqueur des 24 Heures du Mans à trois reprises en catégorie GT et titré trois fois Champion du Monde en WEC (1 titre en GT AM et 2 titres en LMP2), sur l’ORECA 07 #31 de l’équipe française. Le Limougeaud compte déjà trois participations aux 24 Heures du Mans, à chaque fois sur l’ORECA 07 de TDS Racing. Son meilleur résultat reste une 3e place en LMP2 l’an dernier (8e au général) avec, au passage, la pole position de la catégorie.

Matthieu Vaxivière : « C’est un réel plaisir de rejoindre Panis Racing pour les 24 Heures du Mans. Je les connais très bien pour avoir roulé avec Tech1 Racing en 2012 et 2013 et je suis heureux de retravailler avec Sarah et Simon Abadie. Au-delà de leur esprit de compétitivité, j’apprécie tout particulièrement le caractère humain qui règne au sein de leur équipe. Je suis également très proche d’Olivier Panis depuis des années, bref, je serai « en famille » ! A cela s’ajoute le fait que mes deux co-équipiers Nico Jamin et Julien Canal sont deux excellents pilotes qui plus est, avec qui j’entretiens d’excellents rapports. Nous sommes armés tous les trois pour disputer dans les meilleures conditions la plus belle course du monde avec notre Oreca. Je suis monté sur le podium l’an passé et nul doute que cette année nous allons tout mettre en place pour faire un bon résultat et viser la victoire ! »

Olivier Panis – Team-Principal : “Cette édition 2020 sera vraiment spéciale en se jouant à huis clos, mais pour autant nous nous préparons avec la même détermination et la même envie de gagner. Nous avons montré les années passées que nous étions capables de belles choses, cette fois il faut que ce soit concret à l’arrivée, l’équipe le mérite. Nous avons déjà un sacré line-up en ELMS avec Nico Jamin et Julien Canal qui, aux côtés de Will Stevens, montrent tout leur talent en piste. Ce dernier étant engagé en WEC, il ne peut faire partie de notre aventure mancelle. C’est donc Matthieu Vaxivière qui complétera le trio pour les 24 Heures du Mans. C’est un pilote très doué, rapide et avec une grande capacité d’adaptation. Nous le connaissons bien, il a non seulement roulé avec Tech1 Racing en Formula Renault 2.0 il y a quelques années, mais c’est également un proche de Julien et Nico, la complicité est déjà de mise entre eux. Je l’apprécie non seulement pour ses qualités de pilote, mais aussi pour son état d’esprit général pour le fréquenter régulièrement non seulement sur les circuits, mais aussi en dehors car il est très ami avec mon fils, Aurélien. Avec Sarah et Simon (Abadie), nous savons que cet équipage est très homogène et extrêmement performant et que nous pouvons compter sur eux pour tout donner. Pour notre 5ème participation, l’équipe se prépare au maximum pour faire briller notre Oreca aux couleurs de Goodyear, Elf et tous les partenaires qui continuent de nous soutenir depuis la création de l’écurie.”

Un recrutement de choix donc qui place cette voiture parmi les favoris de la classique mancelle en LMP2 !