[VIP] Mathias Beche : “Mieux vaut disputer une course de kart de loc’ à 20 que rouler seul en KZ”

Inter Europol Competition n'a pas eu un meeting facile en Australie avec sa Ligier JS P217 pilotée notamment par Mathias Beche. Le pilote suisse, qui fait office de capitaine d'équipage, a rejoint l'écurie polonaise pour la campagne Asian Le Mans Series 2019/2020. Un problème de pompe à huile a causé la fin de course de la Ligier #34. Une fois le championnat asiatique terminé, Mathias Beche va devoir trouver un volant pour le reste de la saison.

Quel est votre regard sur l'Asian Le Mans Series ?

"C'est toujours une très belle opportunité de rester affuté en hiver. Quoi de mieux pour un pilote de rouler l'hiver et de voyager ? The Bend Motorsport Park est une belle découverte. Il me reste maintenant à découvrir Buriram. J'ai débuté ma carrière en Asie, ce qui fait que je connais les...