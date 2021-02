Martin Hippe confirmé chez Inter Europol Compétition

L’équipe Inter Europol Compétition sera à nouveau présente cette saison en European Le Mans Series. Deux LMP3, des Ligier JS P320, figurent en effet sur la liste des engagés publiée il y a tout juste une semaine. La #13 est prête à courir tandis que l’équipage de la #14 n’est pas encore complétement finalisé.

Martin Hippe, vice-champion de l’ELMS ces trois dernières saisons, sera à nouveau au volant de la Ligier #13. Ses coéquipiers seront annoncés prochainement.

Jakub Smiechowski, qui court maintenant en WEC sur l’Oreca 07 LMP2 de l’écurie, est aussi annoncé sur la 2e LMP3 en ELMS. Le but sera de décrocher enfin le titre en LMP3 après lequel l’écurie polonaise court…

Sascha Fassbender (team-manager) : “Nous sommes heureux d’avoir Martin avec nous à nouveau. Il est l’un des pilotes de bronze les plus rapides et les plus réguliers depuis 2017. Même si notre équilibre entre LMP2 et LMP3 a un peu changé, notre motivation et notre défi pour l’European Le Mans Series 2021 restent les mêmes. Nous voulons gagner le championnat. Les mécaniciens ont travaillé très dur pour que les deux voitures soient prêtes à courir. Cependant, nous sommes toujours à la recherche d’un ou deux pilotes qui aimeraient nous rejoindre cette saison pour se battre pour le titre”.