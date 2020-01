Marseille et le Circuit Paul Ricard accueilleront les FIA Motorsport Games en 2020

Communiqué de Presse :

La deuxième édition de l’événement sportif multidisciplinaire est confirmée du 23 au 25 octobre 2020*

Après l’Italie, la manifestation se déroulera en France, à Marseille et sur le Circuit Paul Ricard

De nouvelles disciplines seront inscrites au programme de 2020*

Pour leur deuxième édition, les FIA Motorsport Games feront leur retour un peu plus tôt dans l’année (23-25 octobre) avec Marseille comme ville hôte et le Circuit Paul Ricard comme théâtre des épreuves, sous réserve de l’approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile.

La confirmation officielle du site choisi pour 2020 fait suite à une édition inaugurale couronnée de succès, qui s’est déroulée sous les auspices de la ville de Rome, sur le Circuit de Vallelunga du 1er au 3 novembre 2019.

La France reprend le flambeau, en accueillant la rencontre au sein de la dynamique cité portuaire et en particulier sur le Circuit Paul Ricard (Degré 1). Après une collaboration fructueuse à l’occasion de l’épreuve inaugurale, l’édition 2020 sera de nouveau organisée par la FIA en liaison avec SRO Motorsports Group.

Lors de la première mondiale des FIA Motorsport Games en 2019, les concurrents de six disciplines de course automobile ont fait le voyage jusqu’à Rome pour défendre les couleurs de leur drapeau national. Les multiples rebondissements en piste étaient précédés d’une spectaculaire cérémonie d’ouverture au cœur de la capitale italienne, avec au programme une parade des voitures devant le Colisée puis la présentation au monde entier, dans l’enceinte historique du Cirque Maxime, des 192 pilotes issus de 49 pays et territoires.

Au cours des trois jours qui ont suivi, les participants se sont affrontés pour la GT Cup, la Touring Car Cup, la F4 Cup, la Drifting Cup, la Karting Slalom Cup et la Digital Cup, faisant régner à Vallelunga une atmosphère hautement compétitive. L’équipe de Russie, arrivée en tête du classement avec une médaille d’or et deux médailles de bronze, a été sacrée Championne des FIA Motorsport Games 2019. La deuxième édition promet d’attirer davantage de concurrents encore, puisque de nouvelles catégories devraient s’ajouter aux six disciplines à nouveau à l’honneur en 2020 sur le Circuit Paul Ricard.

Le circuit français offre un emplacement idéal pour un événement de cette envergure. Créé en 1970, le site a servi de cadre à un large éventail de catégories internationales prestigieuses, dont le Grand Prix de France de Formule Un depuis 2018, après 28 années d’absence au calendrier. Les configurations possibles y sont multiples et des investissements considérables ont été réalisés pour garantir le respect des normes de sécurité les plus élevées. Alors qu’il célèbrera cette année son 50ème anniversaire, le Circuit du Castellet prouve qu’il est résolument tourné vers l’avenir en devenant le tout premier circuit de course automobile français et le second circuit de F1 à obtenir l’accréditation environnementale 3 étoiles de la FIA.

Le Circuit Paul Ricard est situé à quelques encablures de Marseille et est facilement accessible par la route. La cité phocéenne est particulièrement réputée pour son emplacement sur le somptueux littoral méditerranéen, le quartier du Vieux-Port et la basilique Notre-Dame de la Garde comptant parmi les sites les plus célèbres de la région. L’aéroport Marseille-Provence constitue une plate-forme internationale et la proximité de l’aéroport du Castellet avec le Circuit Paul Ricard est un véritable atout pour les concurrents et les spectateurs devant se rendre sur l’épreuve.

D’autres informations concernant les FIA Motorsport Games 2020, notamment les nouvelles catégories qui figureront au programme cette année, seront officiellement confirmées au cours des prochains mois.

Jean Todt, Président de la FIA, a déclaré: “Je suis ravi de constater qu’après le succès remporté par l’édition inaugurale, le concept des FIA Motorsport Games continue de se développer à mesure que l’événement se prépare sur le prestigieux Circuit Paul Ricard. Cela démontre que cette approche unique de la course automobile s’est avérée être la bonne et que l’avenir est prometteur pour les FIA Motorsport Games. Je suis convaincu que l’édition 2020 continuera à rassembler les amateurs de sport automobile ainsi que les personnes qui apprécient le sport international en général. Dans le même temps, j’ai hâte de voir encore plus de fédérations nationales adhérer à l’esprit patriotique de l’événement et s’impliquer. En intégrant des disciplines des premiers échelons, elles offrent un tremplin aux futures générations de compétiteurs, ce qui est très important pour nous à la FIA. J’attends avec impatience l’arrivée de ces FIA Motorsport Games en France.”

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile, a déclaré: “La France est fière d’accueillir cette année la deuxième édition des FIA Motorsport Games à Marseille, qui sera l’hôte de l’événement en tandem avec le Circuit Paul Ricard, où est disputé actuellement le Grand Prix de France de Formule Un. Ce concept unique et novateur sera à nouveau l’occasion de mettre en relief dans notre pays la diversité du sport automobile, une multitude de disciplines étant représentées, allant des courses sur circuit au sport automobile digital, en passant par le Karting et le Drifting. Sous l’égide de SRO Motorsport Group, dont le savoir-faire n’est plus à démontrer, les FIA Motorsport Games réuniront pilotes et équipes sous les couleurs de leurs drapeaux nationaux. Nul doute que le monde du sport automobile vibrera au rythme de la Côte d’Azur pendant tout le week-end !”

Stéphane Ratel, Fondateur et CEO de SRO Motorsports Group, a déclaré: “Les premiers FIA Motorsport Games ont dépassé toutes les attentes. Je suis heureux de pouvoir à présent confirmer le lieu et les dates de l’édition de cette année. Marseille est une ville magnifique située dans une région de France splendide et je sais qu’elle sera un cadre idéal pour cette deuxième édition. On peut en dire autant du Circuit Paul Ricard, qui est un site de course de classe mondiale, doté de superbes installations. Notre objectif est de faire des FIA Motorsport Games un succès encore plus grand en 2020 qu’en 2019. Maintenant que le site est déterminé et sachant que de nouvelles disciplines devraient être annoncées, je pense que nous sommes sur la bonne voie.”

Stéphane Clair, Directeur Général du Circuit Paul Ricard, a déclaré: “Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir la prochaine édition des FIA Motorsport Games. Cet événement exceptionnel correspond parfaitement à notre stratégie et à notre volonté de nous tourner vers l’avenir à la veille du 50ème anniversaire de la piste. Je suis persuadé que le site sera tout à fait adapté aux différentes disciplines et que toutes les nations invitées pourront défendre les honneurs de leur pays dans un environnement approprié. Nous nous sommes d’ores et déjà mis au travail afin de donner le meilleur de nous-mêmes en octobre prochain.”