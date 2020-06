Marc Meurer (Porsche France) : “Le sport auto est dans notre ADN”

Passionné d’automobile mais aussi de sport auto, Marc Meurer a le privilège de diriger Porsche France depuis maintenant deux ans. Après avoir travaillé chez Renault, Marc Meurer a rejoint Volkswagen Group en 2010 pour prendre la direction du marketing avant de diriger Audi France cinq ans plus tard. A quelques semaines du lancement de la saison 2020 de la Porsche Carrera Cup France, le président de Porsche France est revenu pour Endurance-Info sur l’importance de la Cup.

La saison 2020 va démarrer à Magny-Cours sur l’un des plus beaux meetings que la France ait connu ces dernières années. Une belle façon de relancer la machine sport auto sur les circuits français ?

“Nous sommes ravis et impatients de retrouver nos teams et pilotes sur les circuits ; la compétition va pouvoir reprendre ces droits, en respectant bien sûr tous les protocoles en vigueur.

Le meeting de Magny-Cours sera un superbe évènement avec huit disciplines en piste, dont la Porsche Carrera Cup France ; un magnifique week-end s’annonce sur ce tracé apprécié de nos pilotes.

Nous sommes heureux de commencer avec SRO avec qui nous avons l’habitude de travailler depuis 4 ans maintenant.”

Le nouveau programme concentré change-t-il l’approche de Porsche France dans la préparation ?

“Le sport auto est dans notre ADN depuis toujours ; ainsi nous avons mis toute notre énergie pour maintenir une belle saison 2020. Nous avons été en contact réguliers avec nos teams et nos partenaires pour prendre les meilleures décisions et travailler conjointement à la réussite de cette année, inédite.

Notre ambition était de conserver un calendrier qualitatif : avec 5 meetings (10 courses), qui se dérouleront sur les circuits prévus avant la pandémie, nous avons réussi. Comme la plupart des disciplines, nous sommes contraints d’avoir un planning très condensé, le championnat se déroulera donc sur 2 mois. Nous allons organiser les 3 premiers meetings dont la course d’ouverture des 24 Heures du Mans en un mois et demi ; cela ne sera pas chose facile pour nous tous (teams, pilotes et organisation) mais nous sommes optimistes et très motivés.“

Le plateau sera proche de ce qui a été annoncé avant la pandémie ?

“Nous avions annoncé une très belle grille avant l’arrivée du confinement (32 voitures pour la manche de Barcelone et 28 engagés saison), malheureusement nous enregistrons quelques désistements. En effet, certains teams qui prévoyaient de rouler en PCCF et sur un autre championnat Porsche ne pourront faire les deux en raison du calendrier et de contraintes budgétaires.

En revanche, il y a aussi du positif car nous recevons de nouvelles demandes d’engagement. Les teams font un travail extraordinaire pour être présents malgré la situation économique et les calendriers bien chargés.

Ce plateau 2020 sera un très beau cru pour la Porsche Carrera Cup France.“

Voir que le meeting du Mans en marge des 24H est sauvé est une bonne nouvelle pour les concurrents ?

“Il est important pour nous de proposer une course d’exception par an à nos client : la course d’ouverture des 24 Heures du Mans était le point d’orgue de notre saison et nous sommes ravis de confirmer notre présence.

Cette course est très importante autant pour les pilotes, que pour leurs partenaires et les Teams, d’autant plus que 2020 marque le cinquantième anniversaire de la première victoire de Porsche aux 24 Heures du Mans (Classement Général) : nous avons à cœur de célébrer avec nos concurrents notre savoir-faire en terme de compétition automobile.”

Attirer de plus en plus d’équipes étrangères en Cup France est un choix assumé ?

“La réflexion que nous avons menée portait sur : comment attirer des nouveaux teams/pilotes sur la PCCF (qu’ils soient français ou étrangers) pour étoffer notre plateau ? Cette réflexion a été menée avec nos teams au cours de la saison 2019 et cela est essentiel.

En France nous faisons face à 2 problématiques : la première est la multitude de disciplines parfois très proches les unes des autres (budget, format de course, calendrier,…) ; la concurrence inter-championnat est rude.

La seconde problématique est que le paysage économique du sport automobile en France est plus complexe que dans d’autres pays.

Nous avons donc réfléchi à un calendrier qui nous permettrait de séduire les teams français et étrangers en équilibrant les circuits de renoms sur notre territoire et à l’international tout en tenant compte du calendrier de la Porsche Mobil 1 Supercup.”

Côme Ledogar, ancien champion de la Cup France, qui monte sa propre équipe. Cela montre tout l’intérêt de la discipline…

“Accueillir un nouveau est toujours satisfaisant, d’autant plus quand on est le programme principal.

Je ne pense pas me tromper en disant que Côme a une affinité particulière pour la Porsche Carrera Cup France. Il nous le montre en participant pour sa première année en tant que patron de Team à cette saison 2020.

Avec son expérience incontestée de la Cup et des autres disciplines, Côme a toute la légitimité et les connaissances pour être patron d’équipe. C’est un très bon ambassadeur du championnat, qui croit en la filière Porsche.

Par ailleurs, il continuera à piloter sur d’autres championnats : nous lui souhaitons le meilleur dans cette double vie de pilote et team manager.

Nous accueillons également 2 autres nouveaux teams, IMSA Performance qui fait son retour et le BWT Lechner Racing : nous sommes ravis de les compter parmi nous.”

La nouvelle Cup arrivera bien comme prévu en 2021 ? Est-il prévu d’avoir une saison de transition avec le modèle actuel et le nouveau ?

“En effet, la nouvelle génération de la Porsche 911 GT3 Cup (type 992) poursuit son développement en vue de la saison 2021. Vous aurez toutes les informations à l’automne 2020.”