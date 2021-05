Magny-Cours, TC France (Q2 ) : Caprasse en pole

D’après le site TC France :

Après une Course 1 particulièrement animée samedi soir, les compteurs étaient remis à zéro ce dimanche pour les concurrents du Championnat de France FFSA Tourisme avec une nouvelle séance d’essais qualificatifs en vue de la Course 2.

TC

Si Lucas Frayssinet (Alpine A110 Cup #93 – Chazel Technologie Course) a longtemps tenu le bon bout, tout s’est décidé dans les dernières minutes. Mais après sa victoire hier soir, Frédéric Caprasse (Peugeot 308 RC #27 – JSB Compétition) a poursuivi sur sa lancée en réalisant la pole. Ce qui en fait le quatrième poleman différent cette saison. En tournant en 1’50’’070, le pilote belge a devancé une autre Peugeot, celle de Kévin Ropars (#49 – Ropars Racing Team-Motors Legend). Après sa pole d’hier, Steven Palette (BMW M2 CS Racing #18 – VSF Sports – Amplitude Automobile) a signé le troisième chrono alors que Lucas Frayssinet a terminé la séance à la 4e place. On retrouve donc trois marques différentes, qui se tiennent en moins de quatre dixièmes, aux quatre premières places.

Viennent ensuite quatre Peugeot 308 RC avec dans l’ordre Florian Briché (#24 – JSB Compétition), Jean-Laurent Navarro (#519 – JSB Compétition), Xavier Guyonnet (#11 – TSM Racing by GM Sport) et Pierre-Arnaud Navarro (#34 – JSB Compétition). Le top 10 de la séance est complété par Ricardo van der Ende (BMW M2 CS Racing #16 – L’Espace Bienvenue) et Sacha Maguet (Peugeot 308 RC #31 – Ropars Racing Team-Motors Legend).

TCA (1/2/Light)

En TCA-1, Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ Racing Cup #77 – Runner For Ever) ne s’est pas laissé perturber par sa sortie en milieu de séance et a réalisé une nouvelle pole. Suivent derrière Florent Grizaud (Peugeot RCZ Racing Cup #7 – GPA Racing) et Daniel Saulnier (Peugeot RCZ Racing Cup #45 – GM Sport).

Dans la très disputée classe TCA-2, celle des Renault Clio Cup IV, c’est Enzo Carvalhido (#36 – SPORT AUTO RACING) qui a été le plus rapide, devançant de deux dixièmes Olivier Touzery (#59 – Touzery Compétition) alors que Styve Juif (#9 – GM Sport) a réalisé le troisième chrono.

Du côté des TCA-Light, c’est à nouveau Viny Beltramelli (Peugeot 208 RC #10 – Ropars Racing Team-Motors Legend) qui a signé la pole devant Xavier Harbon (Peugeot 208 RC #509 – GM Sport).

Le départ de la Course 2 sera donné ce dimanche à 16h10. Une course qui sera à suivre sur la chaîne YouTube GT World Français et sur le Facebook du Championnat de France FFSA Tourisme.

Les chronos sont ici