Magny-Cours, Q2 : Toksport WRT et Emil Frey Racing en 1ère ligne

Après Audi et WRT, c’est au tour de Mercedes et Toksport WRT de s’offrir la Q2 en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Comme l’année passée, Maro Engel s’élancera en pole en terre nivernaise.

Le pilote de la Mercedes-AMG GT3/Toksport WRT a bouclé son tour le plus rapide en 1:35.627. Déjà très en verve hier, la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing #163 a une nouvelle fois brillé, cette fois grâce à Albert Costa. L’Espagnol a concédé 0.253s.

Ben Barnicoat (McLaren 720S GT3/Jota) et Dries Vanthoor (Audi/WRT) se partageront la deuxième ligne.

La session a été interrompue quelques secondes avant son terme après que Stéphane Richelmi (Bentley/CMR) se soit retrouvé à contresens devant les stands.

Dix-sept GT3 ont terminé dans la même seconde.

Les chronos sont ici

Le départ de la course 2 sera donné à 14h40.