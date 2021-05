Magny-Cours, Libres 2 : Tambay (Audi) le plus vite de nuit

D’après le site FFSA GT :

Il était précisément 20h00 lorsque le feu est passé au vert pour la deuxième séance d’essais libres du Championnat de France FFSA GT à Magny-Cours. Vingt-quatre heures très précisément avant le départ de la Course 1, les concurrents ont donc pu non seulement travailler les réglages en vue des essais qualificatifs et des courses, mais aussi s’habituer à la luminosité décroissante qu’ils rencontreront lors de la première confrontation.

En 1’45’’033, Adrien Tambay a nettement amélioré le meilleur chrono du week-end sur l’Audi R8 LMS GT4 #14 qu’il partage avec Cyril Saleilles. L’ex-pilote de DTM s’est même rapproché à 3 centièmes à peine du record établi l’an dernier par Anthony Beltoise en essais qualificatifs.

Derrière l’Audi #14, la Mercedes-AMG GT4 #87 de Jim Pla et Jean-Luc Beaubelique (AKKA-ASP) pointait à 62 millièmes seulement. Alors que 11 voitures étaient groupées dans la même seconde, le top 5 était complété par Anthony Beltoise-Olivier Estèves (Audi R8 LMS GT4 #21 – Saintéloc), Éric Debard-Simon Gachet (Mercedes-AMG GT4 #81 – AKKA-ASP) et Lonni Martins-Sacha Bottemanne (Audi R8 LMS GT4 #6 – Team Fullmotorsport). Comme c’était déjà le cas dans la première séance d’essais libres, ceux-ci étaient les plus rapides en Silver Cup devant Paul Evrard-Timothé Buret (Mercedes-AMG GT4 #88 – AKKA-ASP) et Mateo Herrero-Stéphane Lémeret (Alpine A110 GT4 #110 – CMR).

En Am Cup aussi c’est une Audi du Team Fullmotorsport qui a confirmé sa domination. Les leaders du championnat, Pascal Huteau et Christophe Hamon, ont même réussi l’exploit de se placer dans le top 10 du classement général. A moins d’une seconde de la référence de la catégorie, les paires Stéphane Desbrosse-Lauris Nauroy (Aston Martin Vantage AMR GT4 #79 – AGS Events) et Laurent Coubard-Jean-Charles Rédélé (Alpine A110 GT4 #76 – Bodemer Auto) ont toutefois confirmé qu’il faudra aussi compter avec eux.

Premier moment fort du meeting dans la Nièvre, les essais qualificatifs auront eu lieu en deux temps samedi à partir de 15h35. La première séance déterminera la grille de départ de la première course et le deuxième pilote, qui disputera la seconde partie des essais qualificatifs, se battra quant à lui pour sa position sur la grille de départ de la Course 2. Qui seront les polemen de Magny-Cours ? Réponse demain !