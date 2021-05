Magny-Cours, Libres 1 : Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) donne le ton

Les concurrents de la Porsche Carrera Cup France ont pris la piste en début d’après-midi pour une première séance d’essais libres. Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) s’est montré le plus rapide de la session en 1:53.217. Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) et Florian Latorre (CLRT) suivent au classement dans la même seconde que le Luxembourgeois.

Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) et Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras) complètent le top 5.

Henry Hassid a devancé la concurrence en Pro-Am. Pour son retour à la compétition, le pensionnaire du team MRT by CLRT a pris le dessus sur Christophe Lapierre (Martinet by Alméras) et Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing).

Du côté de la classe Am, Maxence Maurice (IMSA Performance) s’est illustré en devançant Tugdual Rabreau (CLRT).

