Magny-Cours, Course 2 : Boccolacci fait coup double

Bis repetita pour Dorian Boccolacci en Porsche Carrera Cup France. Le pilote Martinet by Alméras a fait la passe deux à Magny-Cours en allant s’imposer ce samedi à la mi-journée sur le tracé nivernais.

Sous le damier, Dorian Boccolacci a devancé de 0.499s Dylan Pereira (BWT Lechner Racing). Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras), qui a pris le meilleur sur Florian Latorre (CLRT) dès le début de course, complète le podium à 9.5s de la tête.

Marvin Klein (CLRT) et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) suivent au classement.

Comme la veille, Jérôme Boullery (YDEO by Racing Technology) a raflé la mise en Pro-Am devant Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) et Christophe Lapierre (Pierre Martinet by Alméras).

Maxence Maurice (IMSA Performance) a devancé Tugdual Rabreau (CLRT) dans la classe Am.

