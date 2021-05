Magny-Cours (C2) : Engel/Stolz (Mercedes/Toksport WRT) l’emportent

Maro Engel et Luca Stolz ont remporté la Course 2 du meeting Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS de Magny-Cours à l’issue des 33 tours de course. Le tandem de la Mercedes-AMG GT3/Toksport WRT a devancé l’Audi R8 LMS GT3/Team WRT de Charles Weerts et Dries Vanthoor, vainqueurs samedi soir.

Dans le dernier tour, Charles Weerts, très bon tout le week-end, est allé arracher la deuxième place à la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Timur Boguslavskiy, le coéquipier de Raffaele Marciello. AKKA-ASP a parfaitement maîtrisé son arrêt obligatoire et finit donc 3e.

Le top 5 est complété par la McLaren 720S GT3/Jota de Wilkinson/Barnicoat et la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP de Jim Pla et Konstantin Tereschenko, vainqueurs en Silver.

Sixième place de l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing de Panis/Vervisch devant la Bentley Continental GT3/CMR de De Pauw/Jean. La mieux classée des Lamborghini Huracan GT3 est la #14 (Emil Frey Racing) de Rougier/Fontana, 8e.

Le constructeur italien s’est imposé en Pro-Am grâce à Ramos/Chaves (Lamborghini Huracan GT3 Evo #77 Barwell Motorsport).

@SRO

Le résultat de la Course 2 est ICI…

Rendez vous maintenant du 28 au 30 mai au Paul Ricard pour une manche Endurance de 1000 kilomètres. La prochaine épreuve Sprint se déroulera à Zandvoort du 18 au 20 juin.