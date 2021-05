Magny-Cours (C1) : Guilvert/Michal (Saintéloc) renouent avec la victoire

Communiqué de Presse :

C’est sous un soleil couchant que la première course du Championnat de France FFSA GT s’est déroulée à Magny-Cours. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la course a été très animée ! Des nombreux dépassements, des rebondissements et aussi quelques accrochages… Rien n’a manqué ce samedi soir !

Entre un Sacha Bottemane qui a parfaitement profité de sa pole et un Christophe Hamon bien parti, la course s’annonçait sous les meilleures auspices pour le Team Fullmotorsport. Malheureusement, en voulant attaquer l’Alpine d’Alain Ferté intercalée entre les deux, Hamon n’est pas parvenu à éviter son compagnon d’écurie au freinage. Résultat, Bottemane a dégringolé au 14e rang. Christophe Hamon, lui, pouvait continuer en tête… mais se voyait infliger une pénalité de 5 secondes à purger lors de l’arrêt aux stands !

Toujours en début de course, l’Aston Martin Vantage AMR GT4 AGS Events #007 de Romain Leroux – Valentin Hasse-Clot a dû abandonner après un contact. Une mauvaise affaire pour le duo qui était leader au championnat en Silver Cup. C’est ensuite la #79 AGS Events de Stéphane Desbrosse – Lauris Nauroy qui est sortie de la piste. Ce qui a d’ailleurs provoqué l’unique neutralisation de la course.

Après la neutralisation et la fenêtre de ravitaillement, c’est l’Audi R8 LMS GT4 #42 – Sainteloc Junior Team de Fabien Michal et Grégory Guilvert qui prenait les devants avec quelques secondes d’avance.

Une avance gérée de main de maître par Guilvert, qui n’a jamais été menacé durant son relais. Un bien joli cadeau d’anniversaire celui qui fêtait ses 39 ans aujourd’hui, très ému après l’arrivée. Le podium était complété par la Mercedes-AMG GT4 #64 – Team JOUFFRUIT by VicTEAM d’Olivier Jouffret –

Éric Trémoulet et l’Alpine A110 GT4 #35 Bodemer Auto d’Alain Ferté – Grégoire Demoustier. Trémoulet s’étant offert un joli dépassement sur Demoustier pour prendre la deuxième place.

Derrière, la hiérarchie a régulièrement évolué durant la deuxième partie de course. Notamment avec deux autres accrochages mettant hors du coup les Alpine A110 GT4 CMR de Stéphane Lémeret et Nicolas Prost.

L’Audi R8 LMS GT4 #6 – Team Fullmotorsport n’en demandait pas tant ! Bien remontés, Sacha Bottemane et Lonni Martins sont parvenus à s’imposer en Silver Cup. Inespéré après l’accrochage du début d’épreuve ! Juste derrière, l’Audi R8 LMS GT4 #21 Saintéloc Junior Team d’Olivier Estèves – Anthony Beltoise complète le top 5 mais termine surtout 4e en Pro-Am. Anthony Beltoise ayant été magistral dans son relais.

Silver Cup : la très bonne affaire pour Bottemane – Martins

Outre la remontée et la victoire, le duo Bottemane – Martins fait la bonne affaire au vu des problèmes des autres concurrents. De quoi entamer leur remontée aussi au classement après une entame plus difficile à Nogaro. En terminant deuxième, le duo Erwan Bastard – Antoine Potty (Toyota GT Supra GT4 #34 – CMR) s’est offert un premier podium cette saison. La Mercedes AMG-GT4 #74 – CD Sport de Sébastien Baud – Enzo Joulié a terminé sur la plus petite marche.

Am Cup : Rédélé – Coubard sur le fil !

Il était écrit que cette course allait être folle jusqu’au bout et l’équipage Hamon – Hutteau en a fait la cruelle expérience. Malgré les déboires du début de course, l’Audi avait dominé de la tête et des épaules l’épreuve. Mais ce qui ressemble à un problème mécanique a provoqué leur abandon à trois minutes du terme. Tout bénéfice pour le duo Jean-Charles Rédélé – Laurent Coubard (Alpine A110 GT4 #76 – Bodemer Auto), qui s’offre une deuxième victoire d’affilée cette saison ! Ils ont terminé devant la Mercedes-AMG GT4 #4 – CD-Sport de Jihad Aboujaoudé – Shahan Sarkissian et l’Aston Martin Vantage AMR GT4 #161 – AGS Events de Didier Dumaine – Christophe Carrière.

Après cette épreuve particulièrement animée, le rendez-vous est pris pour la Course 2 demain, dimanche, à 12h10. Histoire de finir en beauté un week-end riche en émotions !

Le classement de la course est ici