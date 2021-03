M.Racing confirme deux Ligier JS2 R

Vice-champion en Ligier European Series dans la catégorie JS2 R, le team M.Racing rempile cette saison dans le championnat européen avec une paire de Ligier JS2 R.

Natan Bihel sera au volant de la Ligier JS2 R #66 et Laurent Millara roulera sur la #69. La structure dirigée par Yvan Muller vise clairement la couronne, comme l’explique Yvan Muller : « Nous sommes ravis de participer pour la deuxième année consécutive à la Ligier European Series. Nous avons fait une jolie première saison et nous allons essayer de reproduire la même chose cette année. Notre objectif est clair : aller chercher le titre avec notre pilote Silver et notre pilote Bronze ».

Natan Bihel, qui partageait le baquet avec son père Erwan en 2020, sera en solo sur la Ligier JS2 R #66 : « Je suis très heureux de revenir pour une deuxième saison en Ligier European Series. J’ai découvert ce championnat pour son lancement l’année dernière et je me suis vraiment bien amusé. Mais je suis resté sur ma faim en terminant deuxième du championnat. Mon objectif cette année c’est d’engranger le maximum de victoires et de remporter le titre. Je suis ravi de continuer avec Yvan et le M Racing. »

Laurent Millara a un bon coup à jouer sur la Ligier JS2 R #69 : « Je pense avoir une carte à jouer cette saison. Le règlement sportif a été adapté pour prendre en compte les équipages et pilotes Silver et avec les handicaps de temps imposés pour les Silver il y a quelque chose à faire. Je repars avec plaisir avec M Racing pour cette deuxième saison ».