Lucca Brizzi (VSF Sports) : le TC France avant les 24H du Mans

Après Thomas Laurent et Edouard Cauhaupé, Endurance-Info va suivre de près les premiers pas en sport automobile d’un autre très jeune pilote. Né le 5 mars 2005, soit un an avant la création d’Endurance-Info, Lucca Brizzi met de côté le karting pour faire ses débuts dans une voiture équipée d’un toit.

Le Sarthois va disputer le tout nouveau Championnat de France de Tourisme (TC France) dans le cadre du Championnat de France des Circuits. Âgé de 16 ans, Lucca Brizzi va piloter une BMW M2 CS Racing de l’équipe VSF Sports. L’ancien pensionnaire FFSA Academy Junior en karting pourra compter sur les conseils avisés de Steven Palette pour progresser. A 16 ans, il faut se fixer des objectifs et celui de Lucca Brizzi est clair et affiché : les 24 Heures du Mans.

“J’ai dix ans de karting derrière moi et il est temps de passer à autre chose”, a déclaré Lucca Brizzi à Endurance-Info. “Le championnat TC France, qui est la base de la pyramide, est une bonne opportunité de tourner la page du karting. J’ai conscience que le pari est osé, mais les premiers essais bouclés à Nogaro ont été positifs avec une belle progression en dépit d’une météo très pluvieuse.”

Lucca Brizzi doit encore prendre ses marques dans un tout nouvel environnement. “2021 est pour moi une année de découverte”, enchaîne le Sarthois. “Cependant, il faut performer dès la première année. J’ai la chance d’avoir Steven dans l’équipe, ce qui, pour moi, est clairement un avantage.”

En étant originaire du Mans, les prédispositions pour le sport auto sont forcément mises en avant : “A terme, mon but est d’arriver jusqu’aux 24 Heures du Mans. Dans ma tête, ça a toujours été très clair : c’est Le Mans. Je suis né dans une famille de passionnés qui ne pratique pas le sport automobile.”

Le jeune pilote travaille le week-end en plus de ses études au Lycée Le Mans Sud pour payer ses déplacements et l’équipement pour rouler. “Il faut que les bons résultats scolaires suivent pour rouler”, sourit Lucca. “J’en profite pour remercier toutes les personnes qui m’ont permis d’en arriver là, à commencer par Pierre Lemarié, Steven Adam et Claude Wernert sans qui je n’aurais pas gagné les 6 Heures du Mans KFS, mais surtout ma sélection à la FFSA Academy.”

Après le TC France, le plan est de gravir les échelons en passant par le GT4 puis le GT3. Il suffit que Le Mans s’ouvre aux GT3 pour que Lucca Brizzi soit sur la grille de départ à moins de 20 ans.

La saison 2021 de Lucca Brizzi débutera début avril à Nogaro dans le cadre des Coupes de Pâques.