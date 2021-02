Lotus vise Le Mans 2030 avec E-R9

Lotus prépare l’avenir avec des envies de 24 Heures du Mans. On ne parle pas de LMH, LMDh ou Hydrogène, mais bien d’un projet de prototype électrique pour 2030. Pour cela, il faut encore qu’une catégorie électrique voit le jour.

Le constructeur a dévoilé un visuel de l’auto. Son nom de code est E-R9. E-R signifie Endurance Racer, tandis que le 9 fait référence à la Lotus Mark IX que l’écurie de course a fait rouler aux 24 Heures du Mans 1955. Colin Chapman, fondateur de la marque, et Ron Flockhart se partageaient le volant de la Lotus qui n’a malheureusement pas vu l’arrivée d’une édition restée dans les mémoires par la tragédie que tout le monde connaît.

Si E-R9 devait être en piste au Mans 2030, cela marquerait alors le 75e anniversaire de la mark IX. Le prototype a été développé par Lotus Engineering, et plus précisément par Richard Hill, en charge de la partie aéro chez Lotus, et Louis Kerr, ingénieur sur la Lotus Evija. Geely Group Motorsports International, qui travaille pour Cyan Racing, a apporté sa touche à l’étude.

« Ce que nous avons essayé de faire, c’est de repousser les limites de la technique actuelle et l’extrapoler vers l’avenir », a déclaré Richard Hill. « La Lotus E-R9 intègre des technologies que nous espérons développer entièrement. Lotus a une histoire incroyable de développement de solutions uniques, et nous l’avons fait à plusieurs reprises dans le sport automobile et avec nos voitures de route. »

Lotus a méticuleusement soigné la partie aéro avec des surfaces actives qui peuvent changer de forme automatiquement en fonction de ce que reçoit le capteur de puissance ou en appuyant sur un bouton par le pilote. Le sytème offre une traînée minimale sur les lignes droites et un appui maximal dans les virages.

Les surfaces de contrôle verticales à l’arrière doivent générer des forces aéro pour aider la voiture à changer de direction sans les limitations d’adhérence au niveau de la zone de contact du pneu. Lotus explique que E-R9 se pilote en partie comme une voiture et en partie comme un avion de combat.La Lotus E-R9 est dotée d’une transmission électrique alimentant indépendamment chaque roue en s’appuyant sur ce qui existe déjà sur la Lotus Evija. Le constructeur travaille en profondeur sur les batteries qui vont nettement évoluer d’ici 2030.