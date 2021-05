Lola T92/10 : une longue carrière mais peu de succès !

Endurance Classic vous parle d’une voiture qui n’a disputé qu’une seule fois les 24 Heures du Mans, la Lola T92/10…

Lola Cars International était une société britannique d’ingénierie automobile de course. Elle a été fondée par Éric Broadley à Huntingdon en Angleterre. Pendant plus de cinquante ans, Lola Cars été le plus grand fabricant de voitures de course dans le monde de 1958 à 2012.

Il faut revenir aux années 60 pour trouver les premières traces de Lola en Endurance. Aux Racing Car Show en 1963, la marque présente une Mk 6 (Lola GT), seuls trois exemplaires ont été construits. Sa première course a lieu aux 1000 km du Nürburgring 1963 (#115) avec Maggs/Olthpff. Neuvième sur la grille, ils abandonnent sur bris de boîte de vitesses. La première trace d’une Lola aux 24 Heures du Mans remonte à la même période toujours avec une Lola Mk 6 GT cette fois-ci confiée à Richard Attwood/ David Hobbs (#5). Elle est muée par un moteur Ford de 4728 cc développant 250 ch. Ils se qualifient en 22e sur la grille de départ, mais abandonnent sur accident (151e tour)…

@Umberto Cattani

