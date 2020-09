Loïc David (Lexus) : “On attend que quelqu’un vienne récupérer le chat noir”

Elle est bien esseulée, mais elle répond présente cette saison en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Tech 1 Racing avait prévenu : 2019 servait d’année d’apprentissage avec la Lexus RC F GT3. L’unique Lexus du plateau est passée en une saison de la classe Am à la Silver Cup. Aussi bien à Imola en Endurance qu’à Misano en Sprint, on a vu et revu la Lexus dans les positions de tête, mais un chat noir s’est incrusté dans l’habitacle de la GT japonaise en Italie.

A Imola, un concurrent a bloqué la Lexus dans les stands puis un drive through n’ont pas permis de faire mieux qu’une 4e place en Silver pour Aurélien Panis, Thomas Neubauer et Timothé Buret. La Lexus s’était élancée depuis la pole. Bis repetita à Misano avec deux pole positions en trois qualifications, cette fois au général. La course 1 s’est soldée par un problème moteur, la course 2 par une 5e place en Silver après un départ depuis le fond de grille suite au changement de moteur. La dernière course s’est arrêtée après que la Lexus ait été harponnée par une Bentley. Loïc David, responsable du programme compétition-client chez Lexus, espère que le chat noir est resté en Italie. Place maintenant au Nürburgring avec de grandes ambitions.

“On a trois jeunes qui veulent remporter des courses”, prévient Loïc David. “Les trois ont la même envie de gagner. Ils travaillent comme des fous pour cela. Je ne peux pas être plus clair. Le trio est homogène et soudé. C’est bien de voir le relève arriver.”

Tech 1 Racing peut tirer profit du travail fourni en 2019 : “Le travail de l’année passée a permis de se roder et de mettre en place un tas de choses. Tech 1 Racing est bien là. Il y a eu la malchance dans les stands à Imola, les bananes jaunes destructrices de Misano qui ont endommagé le moteur. Là, ce n’est plus de la sécurité, mais bien du danger. Ce n’est pas bon pour le GT car beaucoup d’équipes y ont laissé des plumes. Nous ne sommes pas en monoplace.”

Durant l’hiver, le travail a été assidu entre l’Europe et le Japon : “L’auto a bien progressé durant l’hiver sans que l’on puisse parler d’une évolution. C’est un travail combiné entre Lexus, Tech 1 et les pilotes. Tech 1 Racing a abattu un travail de folie. On attend maintenant que quelqu’un vienne récupérer le chat noir.”

Les performances actuelles de la Lexus des deux côtés de l’Atlantique ne laissent pas indifférentes. Tech 1 Racing dispose d’un second châssis prêt à rouler dès qu’un équipage sera sécurisé. D’autres équipes se renseignent sur la RC F GT3.

Contrairement à d’autres GT3, la Lexus RC F GT3 s’accommode assez bien des nouvelles gommes Pirelli comme le confirme Loïc David : “Le package global fait que la Lexus est bien. L’auto réagit très bien aux nouveaux pneus. Le début de saison est prometteur, mais il faut maintenant au moins un podium.”

Aurélien Panis et Timothé Buret avaient déjà piloté la Lexus l’année passée contrairement à Thomas Neubauer qui roulait sur une Mercedes : “Thomas est dans sa deuxième année en GT et il s’éclate dans la voiture. Quand tu vois ça, tu sais que la direction est bonne. La Lexus est la seule auto japonaise du plateau en Europe et on veut porter haut les couleurs du Japon.”