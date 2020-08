Ligier European Series, Spa (Course 1) : Milo Racing et Artic Energy s’imposent

Communiqué de Presse :

La deuxième manche de la Ligier European Series voit la double victoire de l’équipe belge Milo Racing et du pilote Kevin Balthazar, à domicile, sur le circuit de Spa-Francorchamps, en catégorie JS P4. En JS2 R, l’équipe russe Arctic Energy et le pilote Nerses Isaakyan remportent la course 1, alors que le jeune Mathieu Martins de M Racing s’adjuge la victoire de la course 2.

Course 1

9h20, première course de la deuxième manche de la Ligier European Series. A suivre une heure intense sur les sept kilomètres du circuit de Spa-Francorchamps dans les Ardennes belges où la chaleur est déjà forte.

En première ligne deux Ligier JS P4 : la #16 de M Racing avec Sacha Lehmann au volant et Kevin Balthazar, seul aux commandes de la #81 de Milo Racing, son coéquipier étant dispensé pour raison médicale. La Ligier JS P4 #50 d’HP Racing Team avec à bord Andrea Dromedari partage la deuxième ligne avec la première Ligier JS2 R, la #45 de MV2S Racing et Victor Shaytar, poleman de la catégorie.

En Ligier JS P4 la bataille s’engage dès le drapeau vert. Andrea Dromedari surprend Kevin Balthazar, mais celui-ci reprend sa position dès le deuxième tour et remonte sur Sacha Lehmann en alignant ses meilleurs temps pour obtenir au sixième tour le temps le plus rapide de la catégorie en course en 2:29.904. Les écarts sont infimes mais les positions restent identiques jusqu’à l’arrêt au stand obligatoire de 95 secondes. Arrêt que la #16 de M Racing et la #50 d’HP Racing Team effectuent au même moment, laissant la tête de la course à la #81 de Milo Racing qui profite au maximum d’une piste plus dégagée. Une stratégie efficace puisque Kevin conserve le commandement après son propre arrêt et ne le quittera plus jusqu’au drapeau à damier. De son côté le jeune Sacha Lehmann s’empare de la deuxième place et termine à sept secondes et demie du vainqueur, alors que le pilote italien Andrea Dromedari de la #50 finit troisième.

Beau départ mouvementé aussi en Ligier JS2 R. La #17 d’Arctic Energy emmenée par Nerses Isaakyan prend immédiatement l’avantage sur Mathieu Martins au volant de la #86 de M Racing et se lance à la poursuite de la #45 de Victor Shaytar. Le pilote russe se défend et s’empare du meilleur temps en 2:34.789. Quant à Sébastien Baud sur la #74 de Cool Racing, le vainqueur des deux courses du Castellet parti sixième de la catégorie, il accroche la quatrième position, devant la #66 de M Racing et Nathan Bihel. Le top 5 creuse l’écart sur les suivants.

A la 27ème minute les stands s’ouvrent pour les arrêts obligatoires ou les changements de pilote et après le stop qu’elle effectue en dernier la #17 de Nerses Isakyaan s’installe en tête. Tête qu’elle ne quittera plus. Le pilote de Cool Racing sur la #74 est alors remonté en deuxième position devant la #86. Il peut menacer le leader, mais un stop and go de sept secondes pour non-respect du temps minimum d’arrêt le renvoie à la 5ème place. Sébastien Baud ne se découragera pas et parviendra à récupérer la dernière marche du podium. La #86 de M Racing et Mathieu Martins terminera deuxième. Sortie dans le dernier tour dans le Raidillon pour la #45 de MV2S Racing et son pilote bronze Mikhaïl Makarovskii. Il ne sera pas classé. Déception également pour la voiture sœur #46 d’Antoine Chapus et Laurent Richard qui ne seront pas classés non plus. Le duo père-fils Bihel sur la #66 de M Racing finit au pied du podium, devant l’autre Ligier JS2 R de l’équipe, la #69 aux mains de Laurent Millara.

Nerses Isaakyan, Arctic Energy, JS2 R #17, vainqueur de la catégorie JS2 R :

« C’était vraiment dur. Dans le cockpit, la température a atteint jusqu’à 65 degrés. Mais pendant toute la course j’ai réussi à maintenir mon rythme. C’est dommage d’avoir eu à faire la course seul. Mon coéquipier n’était pas disponible ce weekend et j’aimerais le saluer. On se retrouvera au Castellet pour la prochaine manche. Je suis très heureux d’avoir remporté notre première victoire de la saison avec Arctic Energy. Je suis avec l’équipe depuis 4 ans maintenant. La JS2 R est une voiture nouvelle pour l’équipe et également pour moi. Elle est vraiment spéciale. Elle est plutôt légère mais en même temps elle a des pneus fins ce qui la rend vraiment très amusante à conduire. »

Kevin Balthazar, Milo Racing, Ligier JS P4 #81, vainqueur de la catégorie JS P4 :

« Ça a été une super bagarre avec Sacha Lehmann pendant tout le début du premier relais. On est resté à une seconde d’écart. J’ai eu beaucoup de mal derrière lui parce qu’il y avait quelques projections d’huile de sa voiture qui arrivaient sur mon parebrise et donc je commençai à ne plus voir grand-chose sur la fin du relais. Mais après l’arrêt au stand on a réussi à sortir devant et j’ai creusé l’écart et je l’ai gardé jusqu’à la fin ! C’est une première victoire dans cette compétition et en sport-prototype, et c’est fantastique! »

