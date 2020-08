Ligier European Series : carton plein pour la Filière Endurance de JB Bouvet à Spa

Communiqué

Ce week-end, la Filière Endurance de Jean-Bernard BOUVET était présente sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la seconde manche du championnat Ligier European Series. Lors de cette épreuve, deux voitures aux couleurs de la Filière étaient engagées : Une JSP4 confiée à Sacha Lehmann et une JS2R entre les mains du jeune Mathieu Martins.

Un week-end parfait réalisé par les jeunes pilotes avec pas moins de 3 pole positions, 4 podiums dont la première victoire au compteur de la Filière.

JEAN-BERNARD BOUVET :

« Je suis extrêmement fier du travail réalisé par mes deux pilotes ce week-end ! Que ce soit Sacha en JPS4 ou encore Mathieu en JS2R, nos jeunes ont bien géré leur meeting et ont bien progressé malgré la chaleur étouffante. Pour son premier week-end de course, Sacha s’en est plutôt très bien tiré avec les 2 pôle positions décrochées en qualifications et ses 2 deuxièmes places à l’arrivée des courses. De son côté, Mathieu a poursuivi le très bon travail réalisé sur le circuit Paul Ricard en terminant 2ème de la course 1 et surtout nous décroche la première victoire de la Filière.

Je tiens également à souligner le bon travail de l’équipe M Racing ayant permis à nos deux pilotes de prendre la piste dans des conditions optimales !

Prochain rendez-vous dans 3 semaines sur le circuit Paul Ricard en remplacement du circuit de Barcelone ! »