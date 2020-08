Les trois vies de John Winter, vainqueur des 24H du Mans…

Si on vous dit que la ville de Brême dispose d'une rue qui porte le nom d'un vainqueur des 24 Heures du Mans que personne ne connaît. Et pour cause puisque la Louis Krages Straße, tout près de Finnforest Deutschland, l'entreprise familiale, fait référence à John Winter. Le pilote allemand s'est imposé aux 24 Heures du Mans 1985 sur une Porsche 956 engagée par Joest Racing aux couleurs New Man. Si ses coéquipiers Klaus Ludwig et Paolo Barilla ont fait le plus gros du travail en piste, le nom de John Winter figure bien au palmarès de la classique mancelle même s'il n'a fait qu'un seul relais le dimanche matin.

Louis Krages, alias John Winter, aurait dû fêter son 71e anniversaire aujourd'hui-même. Malheureusement, l'ancien pilote a mis fin à ses jours à Atlanta le 11 janvier 2001. Après a...