Les Total 24H de Spa 2020 dureront 25 heures !

Le changement de date des Total 24 Heures de Spa fait que l’événement se déroulera le week-end du passage à l’heure d’hiver (24/25 octobre). A course exceptionnelle meeting exceptionnel…

Les horloges reculeront d’une heure le dimanche 25 octobre à 3 heures du matin. Et comme le départ sera donné samedi à 15h30 et que le drapeau à damier sera abaissé à la même heure le lendemain, ce sont donc… 25 heures qui se seront écoulées.

Les Total 24 Heures de Spa seront l’épreuve phare de la saison GT World Challenge Europe Powered by AWS et de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Les GT3 ne seront pas les seules en piste sur le tracé ardennais puisque le Lamborghini Super Trofeo Europe, la GT4 European Series, la Formula Renault Eurocup et le TCR Europe. Les fans auront donc droit à des GT, du Tourisme et des monoplaces.

Le timing du meeting sera dévoilé ultérieurement mais on sait déjà que le traditionnel Bronze Test se déroulera le mardi.

Pour connaître l’équipage vainqueur des Total 24 Heures de Spa 2020, rendez-vous dimanche 25 octobre à 15h30 après… 25 heures de course.