Les sept pilotes Peugeot officialisés !

On en sait un peu plus sur le programme Hypercar de Peugeot avec l’officialisation des pilotes. Comme Glickenhaus, Peugeot confirme sept pilotes pour six places. Kevin Magnussen, Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen, Paul Di Resta, Loïc Duval et Gustavo Menezes composeront l’effectif Peugeot. Le septième homme est James Rossiter. Peugeot a confirmé avoir eu entre 40 et 50 demandes.

Sur les sept pilotes, trois ont l’expérience du LMP1 avec Loïc Duval chez Audi et Peugeot, Gustavo Menezes chez Rebellion Racing et James Rossiter chez ByKolles.

Âgé de 38 ans, Loïc Duval fait partie des références en Endurance. Le vainqueur des 24 Heures du Mans 2013 sur une Audi R18 e-tron quattro n’a rien perdu de sa pointe de vitesse. Le Chartrain compte un succès aux 12 Heures de Sebring 2011 sur une Peugeot 908 HDi FAP alignée par ORECA. 2021 passe par un programme DPi sur une Cadillac DPi-V.R/Mustang Sampling Racing en IMSA. Loïc Duval compte neuf participations aux 24 Heures du Mans.

Voir Jean-Eric Vergne sur le programme Peugeot Hypercar est tout sauf une surprise. Le pilote âgé de 30 ans, double champion du monde de Formule E, roule pour le compte de Techeetah, proche de la marque au Lion. ‘JEV’ fait partie des pointures en LMP2. Il compte quatre participations à la classique mancelle, trois chez G-Drive Racing, une chez CEFC Manor TRS Racing.

Mikkel Jensen retrouvera Jean-Eric Vergne avec qui il a participé aux dernières 24 Heures du Mans. Le Danois de 26 ans a d’abord été pilote BMW en GT avant de passer en prototype, d’abord en LMP3 puis en LMP2 chez G-Drive Racing. Il compte un titre LMP3 en ELMS chez Eurointernational en 2019. Jensen a pris part aux dernières 24 Heures du Mans chez G-Drive Racing. Tout le monde dit le plus grand bien de lui pour les prochaines années.

S’il y en a un qui pourrait bien surprendre, c’est Kevin Magnussen. Le Danois, qui arrive de la F1, a débuté en Endurance aux 24 Heures de Daytona sur une Cadillac DPi-V.R et il a fait très bonne impression en Floride. Le pilote de 28 ans pourra écouter les conseils de son père, Jan, sur son expérience aux 24 Heures du Mans, lui qui y roule sans interruption depuis 1999 et qui compte quatre victoires de catégorie.

A 34 ans, Paul Di Resta a retrouvé goût à la compétition en DTM après son passage en F1 (59 départs de Grand Prix principalement chez Force India). L’Ecossais a rejoint les pelotons des courses d’endurance en 2018 chez United Autosports. Il compte trois participations aux 24 Heures du Mans, dont une victoire en LMP2 l’année dernière.

Gustavo Menezes, 26 ans, va avoir la particularité de connaître la catégorie Hypercar avant d’arriver chez Peugeot puisqu’il est intégré au programme Glickenhaus. Le Californien est en Endurance depuis 2016 après la Formule 3. En cinq départs aux 24 Heures du Mans, Gustavo Menezes a vu l’arrivée à chaque fois dans le top 10.

Le septième homme est James Rossiter. Le Britannique de 37 ans n’est pas le plus connu, mais il n’est certainement pas le moins expérimenté. Grand ami d’André Lotterer, Rossiter a pas mal roulé sa bosse en SUPER GT dans la catégorie reine et Super Formula. On l’a vu à deux reprises aux 24 Heures du Mans, une première fois sur une Lotus Evora (GTE Pro) en 2011, une seconde sur une Lotus T128 (LMP2) en 2013. Rossiter aura le rôle de pilote de réserve et de simulateur.