Les plans 2021 de GPX Racing se mettent en place

Un mois après avoir remporté les 24 Heures de Dubai, GPX Racing est de retour sur le Dubai Autodrome pour les deux premiers rendez-vous de l’Asian Le Mans Series. L’écurie dirigée par Pierre-Brice Mena découvre un nouvel environnement en disputant un championnat labellisé ACO. Une Porsche 911 GT3 R est engagée pour Julien Andlauer, Axcil Jefferies et Alain Ferté. Pour GPX Racing, cette nouvelle expérience permet de continuer la préparation de la saison 2021.

“Les 24 Heures de Dubai ont bien lancé notre saison”, a déclaré Pierre-Brice Mena à Endurance-Info. “C’était l’un de nos gros objectifs de la saison car cette course nous tient à coeur. La structure a fait beaucoup pour la région depuis sa création.”

Mathieu Jaminet, Julien Andlauer, Alain Ferté, Frédéric Fatien et Axcil Jefferies ont imposé la Porsche 911 GT3 R sur le double tour d’horloge émirati. GPX Racing compte désormais une victoire aux Total 24 Heures de spa et une aux 24 Heures de Dubai.

“Nous avons rencontré très peu de soucis durant la course”, précise le team principal. “Le début de semaine n’a pas été simple, ce qui fait que nous avons profité de la qualification pour finaliser le set up pour la course. On voulait tout donner jusqu’au petit matin pour gérer la fin de course. Les 24 Heures de Dubai prennent de plus en plus d’ampleur avec des équipes qui mettent les moyens au niveau des équipages. Il faut aussi bien connaître les spécificités de cette course, notamment la gestion des ‘Code 60’.”

C’est donc maintenant l’Asian Le Mans Series qui attend GPX Racing : “Pour nous, tout est nouveau et j’avoue que c’est assez excitant. Nous allons être confrontés à de nouveaux concurrents, de nouveaux pneus, un trafic différent. Les équipages GT sont très qualitatifs avec beaucoup de teams internationaux qui ont fait le déplacement. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. Nous voulons poursuivre sur la lancée des 24 Heures de Dubai.”

La décision de rejoindre l’Asian Le Mans Series a été prise très rapidement : “Pour la petite histoire, je connais Cyrille Taesch-Wahlen (directeur général du championnat, ndlr) car nous venons tous les deux d’Angoulême. Le fait que le championnat se déroule exclusivement aux Emirats Arabes Unis a pesé dans la balance. La seule réflexion a été de savoir si nous allions mettre une seconde Porsche ou pas. La décision a été prise de se concentrer à fond sur une seule.”

Avec quatre invitations pour les 24 Heures du Mans en GT, la classique sarthoise est forcément dans un coin de la tête de GPX Racing : “Décrocher une invitation pour Le Mans est en quelque sorte le prix final du championnat. Si GPX Racing dispose d’une invitation, alors nous regarderons ce qui pourra être mis en place.”

La suite de la saison 2021 passera par la présence d’une Porsche 911 GT3 R en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS dans la classe Pro. Le trio sera annoncé sous peu. D’autres courses sont à l’étude, comme Enna-Pergusa et Sebring en Creventic, l’IGTC à Kyalami et la Coupe du Monde FIA GT à Macao.

La porte n’est pas complètement fermée pour une seconde Porsche en GT World Challenge Europe mais uniquement si le programme a sportivement du sens.

Sur le plus long terme, GPX Racing reste à l’écoute de tout programme, comme le souligne Pierre-Brice Mena : “GPX Racing veut toujours rouler à haut niveau. Nous croyons au GT3 depuis 2020, donc autant aller le plus loin possible dans la catégorie. La situation actuelle fait qu’il faut attendre et observer comment vont évoluer les choses. Ce qui est sûr, c’est que si GPX Racing peut aller aux 24 Heures du Mans en GT3 ou LMDh, alors nous étudierons la chose.”