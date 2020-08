Laurens Vanthoor et les pilotes Porsche en DPi pour mieux préparer le LMDh ?

Les pilotes d’usine Porsche tentent de se préparer un possible avenir en prototypes alors que la marque allemande n’a pas officiellement confirmé un programme LMDh. (In English)

Sportscar365 a appris que plusieurs pilotes usine de Porsche GT Team disputant le championnat IMSA WeatherTech SportsCar ont eu des entretiens avec les équipes DPi existantes en vue de la saison 2021. Laurens Vanthoor, Earl Bamber, Nick Tandy et Fred Makowiecki pourraient tous théoriquement être sans volant en Amérique du Nord l’année prochaine, suite à la décision de Porsche de réduire ses efforts en classe GTLM à la fin de cette saison.

Cela pourrait vouloir dire que le constructeur allemand cherche à faire acquérir de l’expérience du haut niveau en matière de prototypes à ses pilotes avant l’arrivée de Porsche en LMDh, possibilité que la marque évalue.

Laurens Vanthoor, qui a longtemps exprimé son intérêt pour les prototypes, a avoué avoir “lancé l’idée” de rouler en catégorie DPi l’année prochaine au patron du GT chez Porsche, Pascal Zurlinden, bien qu’il ait déclaré ne pas avoir reçu de réponse. Le champion GTLM en titre a admis que “tout n’est pas clair” pour lui et ses coéquipiers actuels pour le moment.

“C’est une situation où nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer”, a déclaré Laurens Vanthoor. “Ce n’est pas un secret que notre rêve est de venir en LMDh à l’avenir, même chose pour Earl (Bamber). Mais, malheureusement, ce ne sera que dans quelques années. C’est flou. Chaque semaine, on entend tout et son contraire. Je pense que Porsche ne se sait pas vraiment elle-même (à propos du LMDh).”

Le Belge a dit qu’il serait ouvert à un baquet en DPi l’année prochaine s’il obtient la bénédiction de Porsche. Pour rappel, Laurens Vanthoor a déjà une expérience en LMP2 avec les 4 Heures de Spa ELMS avec une Ligier JS P2 de WRT en 2016, a fait ses débuts aux 24 Heures du Mans sur une Ligier JS P2 Honda de OAK Racing (2015) et a confirmé un an plus tard avec Michael Shank Racing (photo). D’ailleurs, cette dernière est l’une des nombreuses équipes qui pourrait faire rouler l’Acura ARX-05 DPi l’année prochaine suite à l’arrêt du programme avec Team Penske.

“J’aimerais bien faire du DPi, c’est sûr”, a déclaré le vainqueur des 24 Heures du Mans GTE Pro en 2018. “C’est un pas vers LDMh, mais je pense qu’avec tout ce qui se passe et les choses qui changent chez Porsche, la meilleure chance pour mon avenir est de rester chez eux. Peut-être que je devrais passer une année à faire quelque chose d’autre, quelque chose que je veux un peu moins faire, puis, espérons-le, faire du LMDh. J’espère que Porsche pourra me le dire bientôt. Le marché des pilotes n’est pas très facile en ce moment car nous ne sommes pas le seul programme qui s’arrête dans le monde et il y a beaucoup de bons pilotes.”

Pascal Zurlinden, quant à lui, a indiqué que Porsche ne serait probablement pas prêt à faire ses débuts en LMDh en 2022 si le constructeur recevait un feu vert officiel pour le programme. Il en résulterait un écart d’au moins deux ans entre la fin du GTLM en IMSA WeatherTech et une éventuelle arrivée en LMDh. Il a précisé qu’une décision sur le LMDh n’avait toujours pas été prise.

“Si l’on considère une prise de décision, si nous l’obtenons vers décembre, si vous voulez courir en janvier 2022, vous devrez avoir une voiture terminée en juin 2021, ce qui n’est pas si réaliste”, déclare Pascal Zurlinden. “Pour nous, le calendrier est indépendant de la date du début du règlement”.

Les spéculations vont bon train sur le fait que l’entrée en vigueur du LMDh sera reportée à 2023 bien que le président de l’IMSA, John Doonan, ait démenti les affirmations de plusieurs propriétaires d’équipes qui ont indiqué que la décision avait déjà été prise.

“Nous continuons d’espérer que ce soit possible pour 2022”, a déclaré John Doonan. “Cependant, quiconque regarde l’actualité maintenant est conscient que le cœur de l’industrie automobile, comme toutes les autres entreprises de la planète, a été touché. Le marché va parler, ce qui signifie que les constructeurs vont parler. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous à l’IMSA ou à l’ACO soit intéressé à fixer des limites”.

La réglementation LMDh finale pourrait être annoncée lors des 24 Heures du Mans de cette année.