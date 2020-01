Les lauréats 2019 récompensés

L’Ultimate Cup Series a honoré les champions de la saison 2019 lors d’une très belle cérémonie, qui s’est tenue le vendredi 17 janvier 2020, au Chinagora d’Alfortville.

Ces Ultimate Cup Series Awards furent l’occasion de récompenser les pilotes et les équipes des cinq plateaux, Proto, GT, CN, Monoplace et Mitjet, mais aussi de remercier les commissaires et les officiels, sans oublier les partenaires, à l’instar de Michelin, qui ont contribué au succès de cette première saison.

Outre les trophées, les champions ont également reçu les récompenses promises au début de l’année, avec, notamment, un engagement offert en Michelin Le Mans Cup pour l’écurie championne LMP3.

Cette soirée est venue clore le premier chapitre du championnat initié et organisé par Vincent Vigier à l’aube de la saison 2020.

Récapitulatif des podiums de chaque catégorie :

Proto

LMP3 :

Champions : Vincent Capillaire et Matthias Kaiser (Wimmer Werk Motorsport)

2 e : Luis Sanjuan et Eric Trouillet (Graff Racing)

3 e : Philippe Valenza (Team Virage)

P4 :

Champions : Andrea Dromedari et Marzio Moretti (HP Racing Team)

GT

Classement général et UGTFREE (le Top 3 en photo de une) :

Champions : Jean-Paul Pagny, Thierry Perrier et Jean-Bernard Bouvet (VISIOM)

2 e : Lucien Crapiz et Max Mugelli (DEMJ)

3 e : Tiziano Carugati (AB Sport Auto)

UGTX :

Champions : Jean-Philippe Jouvent et Olivier Metz (Krafft Racing)

2 e : Milan Petelet (Krafft Racing)

3 e : André Recordier, Bernard Salam et Jordan Perroy (3Y Technology/TFT)

UGTC :

Champions : Regis Rego de Sebes et Johan-Boris Scheier (Tinseau Assistance)

2 e : Jean-Baptiste Mela (Autosport GP)

3 e : Stéphane Clair (Autosport GP)

UGT :

Champions : Frank Lefevre et Philippe Bonnel (VORTEX)

2 e : Nicolas Nobs (VORTEX)

3 e : Arnaud Gomez et Olivier Gomez (VORTEX)

CN

Champion : Ivan Nicola Bellarosa (Avelon Formula)

2 e : Dominique Cauvin (Krafft Racing)

Monoplace

Champion : Amaury Bonduel (LAMO Racing)

2 e : Sacha Lehmann (LAMO Racing)

3 e : Augustin Collinot (LAMO Racing)

Gentleman Driver :

Champion : Pietro Peccenini (TS Corse)

2 e : Franck Gauvin (Graff Racing)

3 e : Alain Bucher (LAMO Racing)

Mitjet

Super Tourisme :

Champion : Victor Weyrich (Cool Racing)

2 e : Clément Berlié (VIP Challenge)

3 e : Christophe Cresp (VIP Challenge)

2L :

Champion : Povilas Jankavicius (Arctic Energy)

2 e : Bruno Cosin (Pole Position 81)

3 e : Milan Petelet (MV2S Racing)

Calendrier 2020 :

– 20-22 mars : Barcelone (Espagne)

– 10-12 avril : Estoril (Portugal)

– 1-3 mai : Dijon (France)

– 26-28 juin : Navarra (Espagne)

– 10-13 septembre : Le Mans, circuit Bugatti (France)

– 8-11 octobre : Magny-Cours (France)

– 30 octobre-1 er novembre : Le Castellet (France)